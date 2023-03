Novogoriški vrtci bodo za 20 odstotkov dražji

Starši otrok, ki obiskujejo vrtce, v povprečju plačujejo po 35 odstotkov enotne cene programa. Za varstvo otrok v prvem starostnem obdobju, to je med enim in tremi leti, bodo starši v povprečju mesečno plačali po 33 evrov več. Za otroke med tretjim in šestim letom starosti ter za varstvo otrok v razvojnih oddelkih bodo starši mesečno plačevali po 20 evrov več kot doslej. Za varstvo otrok v kombiniranih oddelkih pa bodo mesečno morali starši prispevati po 27 evrov več kot doslej. Nove cene bodo začele veljati 1. aprila.

" Cene smo morali povečati, ker smo v zadnjih mesecih res težko shajali, bili smo nelikvidni, Mestna občina Nova Gorica nam je morala posojati denar, da smo lahko plačevali prispevke. Položnice so še enkrat višje, kot so bile pred novim letom, dobavitelji nam dnevno zvišujejo cene ," je razloge za povišanje cen pojasnila ravnateljica Vrtca Nova Gorica Gabrijela Kodre .

Cene so se morale povišati, saj so se tudi v vrtcih povečali stroški dela, materialni stroški, stroški storitev in stroški živil, je po seji pojasnila vodja oddelka za družbene dejavnosti na novogoriški občini Marinka Saksida .

Ker se zavedajo težav ob višanju položnic na vseh področjih, želi novogoriška občina še dodatno pomagati staršem. Tistim mladim družinam, ki prvič rešujejo stanovanjski problem, to pa lahko dokažejo s kupoprodajno pogodbo ali drugimi dokumenti na centru za socialno delo, bodo cene znižali za en dohodkovni razred, je povedal novogoriški župan Samo Turel.

"To pride v poštev za starše, ki so uvrščeni med drugim in šestim dohodkovnim razredom. Postopek, način in to, kaj morajo predložiti, smo se s centrom za socialno delo zavezali, da bomo to na ustrezen način skomunicirali," je dejal Turel.

Pomoč po oceni vlade ni potrebna

Odbor za izobraževanje, znanost, šport in mladino je vladi februarja letospredlagal, da pripravi celovit paket ukrepov pomoči slovenskim občinam, zasebnim vrtcem s koncesijo in zasebnim vrtcem, ki izvajajo javno veljavni program. S paketom ukrepov bi pokrili dvig vseh stroškov dela, ki so nastali po 1. januarju 2023 in stroškov rasti cen hrane in energentov.

Vlada je na današnji seji sprejela odgovor. V njem ugotavlja, da paket ukrepov ni potreben, saj povprečnina za leto 2023 pokriva stroške dviga plač zaposlenih, do katerih je prišlo od 1. januarja 2023 z dvigom plač pomočnikom vzgojiteljev za tri plačne razrede. Prav tako pa povprečnina ustrezno pokrije tudi dvig plač za en plačni razred, s 1. aprilom 2023, vseh zaposlenih na področju predšolske vzgoje, je navedlo ministrstvo za vzgojo in izobraževanje.

V okviru "draginjskih ukrepov" je vlada že sprejela ukrepe, s katerimi je določila najvišje drobnoprodajne cene zemeljskega plina in elektrike, ki veljajo tudi za izvajalce javno veljavnih programov vzgoje in izobraževanja. Regulacija bo veljala celo leto 2023, so spomnili.

Omilitev posledic draginje za starše se po oceni vlade odraža v odredbi o uskladitvi mej dohodkov za letne pravice za leto 2023, ki upošteva indeks rasti življenjskih potrebščin v obdobju januar-december 2022 v višini 10,3 odstotka. Določeni so novi dohodkovni razredi, ki se uporabljajo od 1. februarja 2023, kar pomeni, da veljajo tudi za vloge, vložene v mesecu februarju 2023, s katerimi starši uveljavljajo znižano plačilo vrtca. Povprečno plačilo staršev se bo tako znižalo, so prepričani na ministrstvu.