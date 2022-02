Novogoriški zdravstveni dom izvaja le nujne in neodložljive storitve

V Zdravstvenem domu Nova Gorica zaradi kritične kadrovske situacije in izjemnih obremenitev ob velikem številu obolelih s covidom-19 do nadaljnjega delujejo v izrednih razmerah, so sporočili iz doma. To pomeni, da v ambulantah družinske medicine in pediatrije izvajajo samo nujne in neodložljive storitve. Nujnost pa bo ocenil izbrani zdravnik.

"V ambulantah nenujnih zdravstvenih težav in zadev, ki niso neposredno povezane z vašim zdravjem, trenutno ne obravnavamo. Prav tako ne dajemo pojasnil v zvezi s pravili obnašanja glede epidemije covida-19. Vljudno prosimo, da poiščete aktualne podatke in navodila na uradnih spletnih straneh NIJZ in ministrstva za zdravje, preden se obrnete na ambulante zdravstvenega doma," so zapisali v pozivu bolnikom. Prav tako pozivajo, naj uporabniki pokličejo svojo ambulanto po telefonu v primeru bolezenskih stanj, ki potrebujejo fizični pregled pri zdravniku. Ob tem prosijo za potrpljenje, saj je dnevno število klicev izjemno veliko. V nujnih primerih je bolnikom še vedno na voljo telefonska številka 112. Za naročila receptov, medicinskih pripomočkov, kontrolnih napotnic in zaključkov bolniškega staleža naj raje izberejo elektronska sporočila. Nanje bodo iz novogoriškega zdravstvenega doma odgovorili v največ treh dneh. Ukrepi, ki so začeli veljati 30. januarja, bodo v veljavi do preklica.