Novogradnje v Ljubljani: kdo investira, kje se gradi in po kakšnih cenah?

Tako Gurs kot ljubljanski župan Zoran Janković ugotavljata, da je za visoke cene v Ljubljani kriva premajhna ponudba. Nedavno je Janković napovedal, da je v procesu gradnje in pridobivanja gradbenega dovoljenja trenutno 2000 stanovanj za trg. Cena bo tako v prihodnjih letih nedvomno padla, je že večkrat zatrdil župan. A dejstvo je, da si večji del slovenskega prebivalstva oz. tisti, ki prvič rešujejo svoje stanovanjsko vprašanje, tržnega nakupa stanovanja oz. hiše sploh ne more privoščiti, poudarja Gurs. Premožnejši medtem svoje presežke še vedno vlagajo ravno v nepremičnine.

Geodetska uprava je svojem zadnjem poročilu za prvo polovico leta 2024 ugotovila, da je število prodanih stanovanj v Ljubljani v primerjavi z letom 2023 upadlo za 20 do 25 odstotkov. Kljub temu so cene naraščale, v povprečju pa so morali kupci za kvadratni meter rabljenega stanovanja odšteti 4370 evrov.

Preverili smo, kaj trenutno gradijo zasebni investitorji, kakšne so cene stanovanj in koliko so vredni projekti.

'Premium' stanovanja ob železniški postaji

V neposredni bližini glavne železniške in avtobusne postaje in enega najbolj prometnih križišč v Ljubljani se je pred kratkim začela gradnja Emonike. Kot so pojasnili v družbi Mendota Invest, trenutno na obeh straneh železniške postaje potekajo intenzivna gradbena dela, vključno z izkopavanjem in zaščito gradbene jame. Pripravljalna dela z arheološkimi raziskavami so se zaključila, kljub izzivom, kot so kompleksna prometna infrastruktura in logistični izzivi, pa projekt napreduje skladno z načrti.

Projekt zajema izgradnjo 187 stanovanj, poslovne prostore, nakupovalno središče in dva hotela. Investitor pričakuje, da bo stanovanjski del projekta dokončan pred ostalimi, zadnje faze pa naj bi zaključili leta 2027.

Cen stanovanj, kot pojasnjujejo, še niso določili, bodo pa skladne "s tržnimi razmerami za premium nepremičnine v Ljubljani". Uradno prodaja še ni stekla, so pa do zdaj zabeležili več kot 950 povpraševanj in izvedli več kot 300 sestankov s potencialnimi kupci.

V severnem delu kompleksa načrtujejo hotel s 4 zvezdicami, v južnem pa hotel s 4+ do 5 zvezdicami. "Trenutno potekajo zaključna pogajanja s potencialnimi upravljavci, pri čemer so že bili doseženi dogovori glede ključnih pogojev sodelovanja. Zaradi dogovora s hotelskimi verigami imen še ne moremo razkriti, a lahko potrdimo, da gre za priznane mednarodne operaterje," so pojasnili.

Vrednost projekta Emonika je sicer ocenjena med 350 do 400 milijonov evrov. Družba Mendota Invest je hčerinska družba sklada Balansz Open-Ended, Private Institutional Real Estate Development Fund, s katerim upravlja družba madžarske OTP banke.