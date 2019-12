Novoletna akcija: najboljša krema proti gubicam!

V poplavi kozmetičnih izdelkov in blagovnih znamk je težko izbrati kozmetiko, ki zares ustreza vašemu tipu kože, dejansko deluje, poleg tega pa ne vsebuje nevarnih in škodljivih snovi.

Lux-Factor 4D Hyaluron FOTO: PR/Arhiv ponudnika

Z veseljem naznanjamo, da je tudi v Sloveniji na voljo certificirana naravna kozmetika Lux-Factor, ki je na našem tržišču predstavila tudi izredno učinkovito kremo proti gubicam Lux-Factor 4D Hyaluron s 100 % naravno hialuronsko kislino, ki prodira pod povrhnjico in kožo v globljih plasteh hidrira od znotraj navzven. Trenutno to kremo uporablja že kar več kot 25 tisoč zadovoljnih uporabnic. Krema, ki z rezultati postreže že po 2 tednih uporabe, vidno zmanjša izrazne in zapolni globoke gube, spodbuja naravno obnavljanje povrhnjice in kožo ščiti pred škodljivimi zunanjimi vplivi.

Lux-Factor 4D Hyaluron FOTO: PR/Arhiv ponudnika

Hialuron evropskega porekla Generični hialuron iz kitajskega uvoza ni vedno klinično preizkušen, niti ni testiran, da lahko zagotovi optimalne rezultate. K sreči se 4D Hyaluron krema proti gubam od drugih izdelkov razlikuje po tem, da vsebuje izključno 100 % naravni hialuron evropskega porekla, ki je edinstvene kakovosti. Gre za dragoceno učinkovino, ki zagotavlja osupljive rezultate pri zmanjševanju gub in pomlajevanju kože. Zdrava koža je znak negovanosti Hialuron evropskega porekla brez škodljivih stranskih učinkov na dolgi rok zagotavlja videz gladke in mladostne kože ter izboljšuje samo strukturo kože. Hialuronska kislina je ključna sestavina zdrave kože, pomanjkanje slednje pa rezultira v suhosti, neelastičnosti, občutku zategnjenosti ter pojavu gub in izraznih črt. Ta odlična sestavina lahko nase veže velike količine vode in posledično poskrbi za zdravo in čvrsto kožo. S staranjem količina dragocene hialuronske kisline upada, kar pomeni, da naša koža izgublja sposobnost zadrževanja vode, pojavijo se gube in izgubi zdrav lesk.

Lux-Factor 4D Hyaluron FOTO: PR/Arhiv ponudnika

Osupljivi rezultati pred in po 2 tednih uporabe kreme proti gubam Lux-Factor 4DHyaluron. Izbira prave kreme Ko ženska pride v določena leta, tudi zdrav življenjski stil ni vedno dovolj za mladosten videz. Še posebej koža na obrazu je tista, ki je najbolj izpostavljena dejavnikom, ki vplivajo na prehitro staranje kože. Kremo 4D Hylauron lahko prav tako uporabljate kot podlago za ličila, saj se hitro vpije in ne pušča mastnih sledi. S svojimi visoko kakovostnimi sestavinami spodbuja obnavljanje povrhnjice in že po nekaj tednih redne uporabe pričara opazno mladostnejši videz.

Lux-Factor 4D Hyaluron FOTO: PR/Arhiv ponudnika

Priporočajo jo tudi strokovnjaki Nina Šurbek Fošnarič, magistra farmacije: "Naravna patentirana 4D formula proti gubam v Lux-Factorjevi kremi omogoča intenziven prenos učinkovin v kožo in prodira tudi v globlje plasti. Zaradi slednjega so tako globoke kot izrazne gube že po prvem nanosu kreme očitno zmanjšane. Ob redni uporabi je izboljšan tonus kože, koža pa lepo zglajena. Lux-Factorjeva krema 4D Hyaluron je klinično testirana in ima ustrezne certifkate ter ne povzroča neželenih stranskih učinkov. Tudi sama jo uporabljam za nego obraza in jo toplo priporočam vsem, ki si želite zdrav in mladosten videz kože!"

Lux-Factor 4D Hyaluron FOTO: PR/Arhiv ponudnika

Navdušila Natalijo Verboten Med zvezdnicami, ki si svojih juter več ne predstavljajo brez nanosa kreme proti gubam Lux-Factor, pa je tudi pevka Natalija Verboten, ki je letos praznovala že svoj 43. rojstni dan. Priznati moramo, da je prej videti, kot da jih ima 30, simpatična Natalija pa je glede nege kože povedala: "Na obrazu imam izredno občutljivo kožo in zato sem zelo pozorna, ko izbiram kremo za nego obraza. Moram priznati, da je krema Lux-Factor 4D Hyaluron zadetek v polno! Že po 2 tednih redne uporabe sem namreč opazila razliko – gubiceso bile manj vidne, koža pa bolj čvrsta, navlažena, osvežena in sijoča."

Lux-Factor 4D Hyaluron FOTO: PR/Arhiv ponudnika

30-dnevna garancija Kremo 4D Hyaluron lahko naročite popolnoma brez tveganja. Ker je znamka Lux-Factor tako zelo prepričana v učinkovitost svoje kreme, vsem svojim strankam ponuja kar 30-dnevno garancijo. Če se slučajno zgodi, da z izdelkom in rezultati ne bi bili zadovoljni, ga lahko popolnoma enostavno in brez dodatnih pojasnil v roku 30 dni od prejetja paketa vrnete, Lux-Factor pa vam povrne kupnino. Bi želeli tudi vi preizkusiti trenutno najbolj učinkovito kremo proti gubicam na našem tržišču, ki mimogrede tudi NI testirana na živalih?

Lux-Factor 4D Hyaluron FOTO: PR/Arhiv ponudnika