Novoletne lučke – kaj takega zagotovo še niste videli!

Oglejte si hit dekoracijo leta 2022 – novoletne lučke, ki bodo vašim sosedom in gostom vzele sapo!

Loco Christmas Lights so novoletne lučke za okraševanje božičnega drevesa, dnevne sobe ali vrta. Ko jih enkrat namestite na željeno lokacijo, jih povežete z aplikacijo na svojem telefonu in prevzamete popoln nadzor nad njimi – v kakšnih barvah bodo svetile in v kakšnih vzorcih bodo utripale.