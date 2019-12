Novoletne počitnice brez skrbi

Mnogi med nami se za novoletne počitnice in silvestrovanje odpravimo v tujino. Ne glede na to, kam se odpravimo, pa je pogosto med temi prazniki na ulicah gneča, zato lahko veliko hitreje pride do kakšne nezgode. Na ulicah evropskih prestolnic nam lahko zdrsne na poledenelih poteh, pride do zvina gležnja ali druge poškodbe. Če pa se odpravljamo v tople kraje, kot sta na primer Egipt ali Maroko, pa pogosto pride do kakšnih drugačnih neprijetnosti, predvsem težav s prebavo.

Brez dvoma je velika razlika, če se nam takšna neprijetnost pripeti v Ljubljani ali pa kje v tujini. Zdravstveni zapleti nam ne pokvarijo le potovanja, ampak nas lahko tudi stroški zdravljenja krepko udarijo po denarnici. Še posebej v primeru, če pred odhodom nismo pomislili na možnost nezgode in sklenili zavarovanja z asistenco v tujini. Zdravstveno zavarovanje Vzajemna za tujino FOTO: PR/Arhiv ponudnika Evropska kartica ni dovolj Na območju Evropske unije bomo sicer delno kriti, če bomo imeli evropsko zdravstveno kartico, vendar pa ta krije le nujne primere (v javni zdravstveni mreži), pa še te običajno na zelo osnovni ravni. Predvsem pa smo prepuščeni samim sebi. Zato je, ne glede na to, ali gremo v tujino na daljše potovanje ali zgolj na kavo v Trst, priporočljiva sklenitev zdravstvenega zavarovanja za tujino. Paketi zavarovanj za tujino Glede na destinacijo potovanja izbirate med območjema razširjena Evropa in Svet ter različnimi paketi – na voljo imate S, M, L ali ekskluzivenXXL MILIJON paket z višino kritja v vrednosti kar enega milijona evrov. Če se na primer odpravite na petdnevni oddih v sosednjo Italijo ali katero drugo evropsko državo, boste že z 8,48 evra poskrbeli za svojo zdravstveno in finančno varnost. Izberete lahko tudi družinski paket in v tem primeru boste za osemdnevno dopustovanje v enem izmed evropskih mest za celo družino odšteli manj kot 22 evrov, tako ste preskrbljeni, če se vam ali vašim sopotnikom zgodi kakšen nepredviden dogodek, kot sta to na primer nezgoda ali bolezen. Zdravstveno zavarovanje Vzajemna za tujino FOTO: PR/Arhiv ponudnika Pred odhodom čez mejo zato ne pozabite na Vzajemnino zavarovanje za tujino s 24-urno asistenco v slovenskem jeziku, saj boste na ta način preprečili, da bi se vaše počitnice spremenile v ene dražjih do sedaj. Rešitev za nenačrtovane poti Za vse, ki se čez leto pogosteje odpravljajo v tujino, je na voljo paket celoletnega zavarovanja Multitrip. Z njim boste zmanjšali tveganje, da bi na počitnice nehote odšli brez zdravstvenega zavarovanja z asistenco v tujini.