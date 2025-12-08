Novoletni Loto razprodan: na policah zdržal le osem dni

Z razprodajo celotne omejene izdaje 450.000 potrdil se zaključuje uvodni del letošnjega Novoletnega Lota. Žrebanje bo potekalo 1. januarja 2026 v večernih urah. V žrebu sodelujejo vsi imetniki vsaj ene kombinacije, potekalo pa bo po vrstnem redu od najvišje do najnižje kategorije dobitkov.

"Vsako že izžrebano potrdilo bo izločeno iz nadaljnjega žrebanja. Izjemen odziv dokazuje, da so prebivalci Slovenije Novoletni Loto sprejeli kot nepogrešljiv del praznične tradicije - nekaj, kar v decembru pričakujemo z navdušenjem in radovednostjo," so sporočili z Loterije Slovenije.