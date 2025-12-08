Svetli način
Slovenija

Novoletni Loto razprodan: na policah zdržal le osem dni

Ljubljana, 08. 12. 2025 13.24 | Posodobljeno pred 1 uro

D. S.
47

Novoletni Loto so razprodali v osmih dneh. Tudi letos se je izkazal za najbolj priljubljeno posebno izdajo igre Loto v več kot 60- letni zgodovini. Kot pojasnjujejo na Loteriji Slovenije priljubljenosti igre pomembno prispeva tudi omejena emisija, saj vsak listek "nosi pridih prazničnega pričakovanja".

Z razprodajo celotne omejene izdaje 450.000 potrdil se zaključuje uvodni del letošnjega Novoletnega Lota. Žrebanje bo potekalo 1. januarja 2026 v večernih urah. V žrebu sodelujejo vsi imetniki vsaj ene kombinacije, potekalo pa bo po vrstnem redu od najvišje do najnižje kategorije dobitkov. 

"Vsako že izžrebano potrdilo bo izločeno iz nadaljnjega žrebanja. Izjemen odziv dokazuje, da so prebivalci Slovenije Novoletni Loto sprejeli kot nepogrešljiv del praznične tradicije - nekaj, kar v decembru pričakujemo z navdušenjem in radovednostjo," so sporočili z Loterije Slovenije.

Kot so še pojasnili, se vedno več igralcev zaveda, da s sodelovanjem v loterijskih igrah pomembno prispevajo k zbiranju sredstev, ki predstavljajo enega ključnih virov za financiranje slovenskih invalidskih, humanitarnih in športnih organizacij. "Zahvala za to gre 1,4 milijona odraslim prebivalcem Slovenije, ki so s svojo udeležbo v loterijskih igrah samo v zadnjih 12 mesecih pomagali zbrati 24.951.876 evrov sredstev za slovenske invalidske, humanitarne in športne organizacije," so še dodali.

ROMELS
08. 12. 2025 14.42
Sedaj si pa lahko izžrebajo kar si hočejo. Imajo na razpolago dovolj časa. To bo čista prevara.
ODGOVORI
0 0
MojsterSplinter
08. 12. 2025 14.42
Prostovoljni davek.
ODGOVORI
0 0
prsh
08. 12. 2025 14.40
+2
AMG kupil 400 srečk. Našemu AMG ju se bo snelo.
ODGOVORI
2 0
AlojzBodre
08. 12. 2025 14.38
+3
Sedaj se naj pa še loterija potrudi in naredi žrebanje transparentno. Neposredni prenos po tv in ne posnetek.
ODGOVORI
3 0
Magic-G-spot
08. 12. 2025 14.35
-1
4.,5 miljona od potrdil je drugace 10 stanovanj in 10 krat po 1500 eur v 10 letih rente ostalo davek. Lahko pa bi vmes se kaksno hisko podarili od pobranega denarja za poplave..... Dobesededno kradejo denar v tej drzavi pa se noben ne zgane. Pravijo 15% davek na dobitke tukaj pa vec kot polovico. Goljufija vsem na oceh.
ODGOVORI
0 1
SpamEx
08. 12. 2025 14.38
+1
nihče nikogar ne sili. ne bozabi tega
ODGOVORI
1 0
U1665256761563
08. 12. 2025 14.34
+1
Za srečo že vem, da je nimam, zato sem si vsaj teh 10 EUR pustila v žepu :)
ODGOVORI
1 0
DINAMIK
08. 12. 2025 14.33
+1
Dokler je vroče je treba začiniti zadevo...,prodajam srečke novoletni loto..,cena 100eur po srečki😃
ODGOVORI
1 0
SpamEx
08. 12. 2025 14.36
sam res bolha kliče
ODGOVORI
0 0
SpamEx
08. 12. 2025 14.37
ali je to po predpisih?
ODGOVORI
0 0
suleol
08. 12. 2025 14.31
idemooo
ODGOVORI
0 0
1butnskala
08. 12. 2025 14.24
-3
Davek za reveže
ODGOVORI
1 4
Uporabnik1921539
08. 12. 2025 14.23
+3
res,zalostno,da upamo.Kljub vsemu sem enega kupil.
ODGOVORI
3 0
Lens
08. 12. 2025 14.27
+1
Haha, enako 🤣
ODGOVORI
1 0
optimist11
08. 12. 2025 14.22
+6
Ko ti ostane edino upanje zadetek na lotu....Žalostno.
ODGOVORI
7 1
ZIPPO
08. 12. 2025 14.22
+1
100 TISOČ VEČ SREČK V PRODAJI!!! 1 MILIJON VEČ LOTERIJI!!!DOBRO SO VAS.....🤣
ODGOVORI
2 1
Tovariš Balki
08. 12. 2025 14.20
-1
Aaaaa.....sam 2 mam....sm še hotu kakega v drugem kraju kupt....pa to
ODGOVORI
0 1
flojdi
08. 12. 2025 14.16
+4
Res. Veliiiki Večini Prinese le PriDih.(mam eno.ampak prej me bo strela 2x v enem dnevu kot da dobim najmanjsi dobitek. Upanje pa je le en...priDih
ODGOVORI
4 0
suleol
08. 12. 2025 14.32
+1
ta tvoja statistika lih ne drzi
ODGOVORI
1 0
proofreader
08. 12. 2025 14.13
+2
Hrvatje so zamenjali direktorja loterije. Pri nas je vse OK?
ODGOVORI
5 3
proofreader
08. 12. 2025 14.13
+5
Ne vem če se ravno ukvarjajo s tem, kam gre denar. Pač pa ker so za nagrado stanovanja.
ODGOVORI
6 1
Magic-G-spot
08. 12. 2025 14.10
+0
Veliko stvari se je spremenilo v 60 letih. Tale loto nima tako vleike zgodovine zgodovine tudo to je ena taka neresnicna informacija. Najvecja sprememba seveda pri vsem skupaj je da ste postali zelo pohlepni in skrivnostni. Loto kot ga gledamo danes ima nekaj mesecno zgodovino. 60 let so stari edino v komisiji oz. tu nekje torej dosmrtni mandat v se eni organizaciji kjer se polnijo zepi, pa to.
ODGOVORI
3 3
nikagaja
08. 12. 2025 14.08
-1
sem mislila kupit se kaksno srecko, pa jih ni vec. ok, naslednje leto bo treba malo pohitet.
ODGOVORI
2 3
krpati
08. 12. 2025 14.03
+4
Ja denar se izteka, zato sem pa prepustil srečo drugim..... :)
ODGOVORI
5 1
Kali?opko Kali?opkovi?
08. 12. 2025 14.03
+4
Vsa žalost in naivnost ljudi v letu 2025 prikazana v 8 dneh
ODGOVORI
9 5
