Novoletni loto: stanovanji v Ljubljani in Kopru, mesečna renta, počitnice

Novoletni loto lahko vplačate na prodajnem mestu, na spletni strani ali v mobilni aplikaciji Loterije Slovenija. Prodaja bo potekala do razprodaje potrdil oziroma najkasneje do 1. januarja, ko bo tudi žrebanje.

Udeleženci lahko v žrebanju sodelujejo z vplačilom vsaj ene kombinacije, ki jo sestavlja šest naključno izbranih znakov v vrednosti desetih evrov. Vsako potrdilo predstavlja enkratno sodelovanje v žrebanju, vsako vplačilo pa vsebuje unikatno kombinacijo, ki je navedena na potrdilu in je igralci ne morejo poljubno sestaviti, so zapisali v sporočilu Loterije Slovenija. Z vplačilom več kombinacij se poveča možnost za dobitke.

Poleg glavnih dobitkov, kot sta stanovanji v Ljubljani in Kopru, bodo izžrebane tudi tri mesečne rente v višini 1500 evrov za obdobje 10 let, 10 počitniških potovanj v vrednosti 5000 evrov in drugi denarni dobitki. Skupaj bo tako na voljo kar 10.515 dobitkov v skupni vrednosti več kot dva milijona evrov. Najmanjši dobitek je vreden 50 evrov.

Na Loteriji Slovenija so izpostavili, da s sodelovanjem v igri Loto igralci poleg igranja pomagajo zbirati sredstva za slovenske športnike ter invalidske in humanitarne organizacije. Loterija Slovenija v obliki koncesijskih dajatev, davkov, povezanih s prirejanjem iger in sklada za dobitke, družbi vrne 80 odstotkov sredstev od prodaje iger na srečo, so zapisali na spletni strani loterije.