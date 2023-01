Novoletni polet s Falconom na Dunaj stal 7.350 evrov. 'Pot z avti bi bila dražja'

Urška Klakočar Zupančič je v zvezi s poletom na novoletni koncert Dunajskih filharmonikov podala že številna pojasnila. Med drugim, da ni tu nobene senzacije. "Kar je senzacionalno, je to, da so odnosi z Avstrijo na parlamentarni ravni boljši, kot so bili kadarkoli."

"Če bi se odločila za potovanje z avtomobilom, bi bilo potrebnih več avtomobilov, večje spremstvo, in sicer predvsem z varnostnega vidika. Pa tudi protokolarno spremstvo," je dejala predsednica državnega zbora.

Potovanju z avtomobilom so ob tem v državnem zboru dodali še stroške nočitev, ki so bile v novoletnem času bistveno dražje, kot so danes. Ekološke vidike je Klakočar Zupančičeva sicer zanemarila že ob prvih odzivih, češ da nihče več ne more potovati brez ogljičnega odtisa. "Razen, če se odločimo, da bomo vsi potovali s kočijami. In še tam bomo imeli minimalen ogljični odtis," je dejala.