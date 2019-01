Novoletni skok v morje: v Portorožu eno osebo oživljali

V Portorožu so na današnji prvi dan leta 2019 pripravili tradicionalne, že 15. novoletne skoke v morje, ki so bili po prvih ocenah organizatorjev rekordni z vidika udeležbe. Prireditev pa je zasenčil dogodek, ko so morali reševalci oživljati enega od udeležencev, ki se je po prihodu iz vode zgrudil na pomolu.

Kot je razvidno iz posnetkov je moškega, ki je skočil v mrzlo morje in uspešno preplaval razdaljo med pomoloma, ob prihodu na pomol očitno obšla slabost. Najprej se je oprijel ograje, nato pa se zgrudil na tla in pritegnil pozornost preostalih udeležencev. Na pomoč so mu priskočili reševalci. Kot je povedal organizator dogodka Nino Cokan, so zdravstveni delavci moškega oskrbeli že na licu mesta, nato pa so ga z reševalnim vozilom odpeljali v bolnišnico, vendar je z njim vse v redu.

Najbolj drzni skočili tudi v Blejsko in Planšarsko jezero

Tradicijo novoletnega potopa v tamkajšnje jezero so ohranili tudi v Velenju, v Celju pa so na novega leta dan hrabri plavalci skočili v Savinjo.

Že silvestrski dan so zaznamovali nekateri tradicionalni dogodki, namenjeni bolj drznim. V ponedeljek opoldne so že deseto leto zapored nekateri skočili v Blejsko jezero, ob 13. uri pa so se šestič zapored hrabri plavalci prepustili svežini Planšarskega jezera na Jezerskem.