Kot so v današnjem sporočilu za javnost opozorili na občini, je v zadnjem času vse več nasilnih kaznivih dejanj nad uradnimi osebami, kot so policisti, redarji, zdravstveni delavci in učitelji. "Kljub temu kazni za tovrstna dejanja pogosto ne odražajo njihove teže in ne dosegajo odvračalnega učinka," menijo.

Takšna kaznovalna politika, ki jo zagovarjajo tožilci in potrjujejo sodniki, po oceni občine pošilja "nevarno sporočilo, da je nasilje nad ljudmi, ki opravljajo delo v javno korist, sprejemljivo". "Obseg tovrstnih dejanj se povečuje, slovenska tožilska stroka in sodstvo pa si pred tem zatiskata oči," so zapisali.

Neučinkovita sodna praksa po njihovih navedbah ni težava zgolj pri obravnavi nasilja nad uradnimi osebami, temveč se že desetletja kaže tudi pri pregonu povratnikov iz problematičnih socialnih okolij in spolnega nasilja nad mladoletnimi dekleti. Kot enega od primerov so izpostavili sodbo iz leta 2000, ko je bila za spolno nasilje nad 12-letnico izrečena zgolj pogojna kazen in se je kasneje navajala kot precedenčni primer.