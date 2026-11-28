Kot so v današnjem sporočilu za javnost opozorili na občini, je v zadnjem času vse več nasilnih kaznivih dejanj nad uradnimi osebami, kot so policisti, redarji, zdravstveni delavci in učitelji. "Kljub temu kazni za tovrstna dejanja pogosto ne odražajo njihove teže in ne dosegajo odvračalnega učinka," menijo.
Takšna kaznovalna politika, ki jo zagovarjajo tožilci in potrjujejo sodniki, po oceni občine pošilja "nevarno sporočilo, da je nasilje nad ljudmi, ki opravljajo delo v javno korist, sprejemljivo". "Obseg tovrstnih dejanj se povečuje, slovenska tožilska stroka in sodstvo pa si pred tem zatiskata oči," so zapisali.
Neučinkovita sodna praksa po njihovih navedbah ni težava zgolj pri obravnavi nasilja nad uradnimi osebami, temveč se že desetletja kaže tudi pri pregonu povratnikov iz problematičnih socialnih okolij in spolnega nasilja nad mladoletnimi dekleti. Kot enega od primerov so izpostavili sodbo iz leta 2000, ko je bila za spolno nasilje nad 12-letnico izrečena zgolj pogojna kazen in se je kasneje navajala kot precedenčni primer.
Tudi danes se v težjih socialnih okoljih dogajajo primeri dejanj zoper spolno nedotakljivost nad mladoletnimi dekleti, na kar opozarjajo tudi primeri nosečnosti deklet, mlajših od 15 let, so izpostavili. "Kljub okoliščinam, ki bi morale zahtevati posebno pozornost in odločno ukrepanje pristojnih institucij, se še vedno pojavljajo obrazložitve, da je 'dosojena kazen v skladu z dosedanjo sodno prakso'," so opozorili.
Spomnili so, da so na podobne pomanjkljivosti opozarjali tudi ob uboju Aleša Šutarja, ko sta se tožilka in sodnica dogovorili za skoraj najnižjo možno kazen za dosojeno kaznivo dejanje.
Marjan Grm, 25-letnik iz Kočevja, je na predobravnavnem naroku prejšnji teden priznal, da je sredi julija v Kočevju zapeljal proti policistu, zaradi česar je bil ta hudo poškodovan. Ljubljansko okrožno sodišče ga je zaradi preprečitve uradnega dejanja ali maščevanja uradni osebi in povzročitve hude poškodbe policistu obsodilo na enotno kazen dve leti zapora. Sodba sicer še ni pravnomočna.
Višina dosojene kazni je naletela na kritike dela javnosti. Da je "nedvomno prenizka", je ocenil tudi minister za notranje zadeve in javno upravo Franci Matoz, vrhovno državno tožilstvo pa bo na pobudo ministrstva za pravosodje v tej zadevi izvedlo strokovni nadzor nad ravnanjem pristojnega tožilstva.
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