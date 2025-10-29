Svetli način
Slovenija

Novomeščane znova prestrašili streli. A tokrat so odzvanjali iz bližnje vojašnice

Novo mesto, 29. 10. 2025 16.22 | Posodobljeno pred dvema minutama

Novomeščani so v okolici naselja Žabjak dan po odmevanju rafalov iz avtomatskih pušk znova slišali strele, v zraku so opazili tudi helikopter. A kot so pojasnili v Slovenski vojski, razloga za skrb ni. Gre namreč za napovedano redno usposabljanje pogodbene rezerve v vojašnici Franca Uršiča v Novem mestu.

Prebivalci Novega mesta so okoli 14. ure poročali o novem streljanju, ki naj bi ga slišali v okolici romskega naselja Žabjak. Ob tem so v zraku opazili tudi policijski helikopter, ki je letel nad območjem, zaradi česar so na spletu zakrožila ugibanja o novem incidentu.

Vojaška vaja
A kot so nam pojasnili v Slovenski vojski, gre v resnici zgolj za redno in napovedano usposabljanje pogodbene rezerve, ki je bilo vnaprej napovedano. "Vse tovrstne aktivnosti so načrtovane leto vnaprej," so nam pojasnili ter poudarili, da so o aktivnostih obvestili operativni center 112 ter tudi Policijo.

Slednje so nam potrdili tudi na novomeški policijski upravi, kjer so nam pojasnili, da zaskrbljenim klicateljem tudi pojasnijo, da gre za vojaško vajo.

V Slovenski vojski so nam medtem pojasnili, da javnost sicer običajno obveščajo o vojaških vajah na poligonih, o rednih usposabljanjih pa sicer običajno ne.

Se pa usposabljanje res odvija v bližini naselja Žabjak, kjer so v torek zvečer odzvanjali rafalni streli iz avtomatskih pušk.  Takrat je na kraju posredovalo več policijskih patrulj ter tudi pripadniki Posebne policijske enote in Specialne enote.

