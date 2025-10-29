Novomeščane znova prestrašili streli. A tokrat so odzvanjali iz bližnje vojašnice

Prebivalci Novega mesta so okoli 14. ure poročali o novem streljanju, ki naj bi ga slišali v okolici romskega naselja Žabjak. Ob tem so v zraku opazili tudi policijski helikopter, ki je letel nad območjem, zaradi česar so na spletu zakrožila ugibanja o novem incidentu.

A kot so nam pojasnili v Slovenski vojski, gre v resnici zgolj za redno in napovedano usposabljanje pogodbene rezerve, ki je bilo vnaprej napovedano. "Vse tovrstne aktivnosti so načrtovane leto vnaprej," so nam pojasnili ter poudarili, da so o aktivnostih obvestili operativni center 112 ter tudi Policijo.

Slednje so nam potrdili tudi na novomeški policijski upravi, kjer so nam pojasnili, da zaskrbljenim klicateljem tudi pojasnijo, da gre za vojaško vajo.

V Slovenski vojski so nam medtem pojasnili, da javnost sicer običajno obveščajo o vojaških vajah na poligonih, o rednih usposabljanjih pa sicer običajno ne.