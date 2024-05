Novomeščani v skrbeh zaradi potepuških psov, ki so pokončali več mačk

Posnetki nadzornih kamer izpred ene od stanovanjskih hiš v Novem mestu kažejo tri potepuške pse, ki se ponoči potikajo po dvorišču. Kot povedo prebivalci, to ni osamljen primer. "So ti dogodki kar zaskrbljujoči. Predvsem zaradi mačk, ki so jih ti psi pokončali," pravi Avgust Vrščaj.

V zadnjem tednu so krajani našteli kar šest poginulih domačih mačk, ki jih je po njihovih predvidevanjih pokončal ravno trop treh psov. "In seveda je s tem prišel tudi strah zaradi otrok, varnosti krajanov in vsega," dodaja Vrščaj. Zato so se obrnili na pristojne institucije, tudi občino.

"Predvsem govorimo o tem, da so to vse pogostejši primeri, to naj bi reševali v okviru ustaljenih mehanizmov - to je, da koncesionar izvede odlov in odstrani te potepuške pse," razlaga župan Gregor Macedoni.

Koncesionar – gre za lokalno zavetišče – pa pravi, da odlov še zdaleč ni tako preprost. "Ko se približaš, oni odkorakajo naprej, poznajo vse. Bil je ograjen vrt, ampak oni so šli dol po eni brežini, sem šla za njimi, ampak so samo izginili," pravi vodja zavetišča Marija Turk.

S potepuškimi psi se na območju Novega mesta sicer srečujejo že več let. "Odkar imamo zavetišče, imamo probleme oz. prebivalci Novega mesta se srečujejo in imajo probleme s temi psi, ki uhajajo iz romskih naselij," dodaja Turkova.