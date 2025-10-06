Svetli način
Komunala v romskem naselju nad dolžnike in nelegalne vodovodne priključke

Novo mesto, 06. 10. 2025 09.29

STA , D. S.
Komunala Novo mesto v romskem naselju Brezje pri Novem mestu v spremstvu policije izvaja vzdrževalna dela, v okviru katerih bodo med drugim onemogočili nelegalne vodovodne priključke in omejili porabo vode največjim dolžnikom. Vsi prebivalci pa si ob tem lahko uredijo vodovodne priključke, so sporočili iz novomeške komunale.

Kot so še pojasnili na komunali, na območju beležijo kar 60-odstotne izgube vode. Količinsko to pomeni najmanj tisoč 200 kubičnih metrov izgubljene vode na mesec. Namen nujnih vzdrževalnih del je zmanjšanje izgube ter izboljšanje pregleda nad porabo vode, so dodali.

V okviru nujnih vzdrževalnih del bodo odpravili puščanje vode na javnem vodovodnem omrežju, onemogočili nelegalne vodovodne priključke in omejili porabo vode največjim dolžnikom. Poleg tega bodo dobavili vodo oddelku romskega vrtca v omenjenem naselju.

Kot so še navedli na komunali, je v romskem naselju Brezje trenutno 46 urejenih vodovodnih priključkov. Šestim odjemalcem, ki za porabljeno vodo dolgujejo največ, tudi do 8000 evrov, in se na njihove opomine niso odzvali, bodo omejili dobavo pitne vode.

Vsi prebivalci naselja, ki nimajo urejenih vodovodnih priključkov, imajo možnost, da jih uredijo pod enakimi pogoji, kot so to storili prebivalci bližnjega romskega naselja Žabjak. Plačati morajo prispevek za ureditev merilnega mesta, podpisati pogodbo in redno plačevati vse komunalne storitve, so pojasnili na komunali.

Podobno akcijo so delavci komunale novembra lani izvedli v Žabjaku, ko so zaprli vse nelegalne vodovodne priključke. Devetnajst uporabnikov si je nato uredilo vodovodne priključke in imajo danes zagotovljeno zanesljivo oskrbo s pitno vodo, so zapisali.

Iz fotografij, poslanih medijem, je razvidno, da delavci komunalna vzdrževalna dela v Brezju, tako kot v Žabjaku, izvajajo v spremstvu policije.

