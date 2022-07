Novomeška komunala omejila rabo pitne vode

Ukrep racionalne rabe pitne vode je komunala uvedla za uporabnike pitne vode na območju Novega mesta, Šentjerneja, Škocjana, Mirne Peči, Dolenjskih Toplic, Žužemberka, Straže in Šmarjeških Toplic.

K razumni in odgovorni rabi pitne vode so v sredo pozvali tudi na Mestni občini Ljubljana, pri čemer so sicer zagotovili, da preskrba na območju občine tudi v vročih in sušnih poletnih dneh ni ogrožena.

Že v začetku meseca so rabo pitne vode močno omejili na Obali. Tam so izklopljeni zalivalni sistemi na javnih zelenicah, zaprti tuši na vseh plažah, izklopljene fontane in vodni motivi na javnih površinah. Prepovedano je zalivanje zelenic in pranje avtomobilov, izjema so avtopralnice, ki za pranje uporabljajo reciklirano vodo.

Komunalna podjetja na Obali lahko drevesa in cvetlične grede zalivajo samo iz možnih vodnih zajetij in drugih vodnih virov. Naknadno so prepovedali še uporabo pitne vode za zalivanje kmetijskih površin in druge rabe v kmetijstvu. Neposreden vzrok za takšno odločitev je zaostrovanje sušnih razmer in nadaljnje upadanje razpoložljivih vodnih virov, so prejšnji teden sporočili iz Rižanskega vodovoda.