Odpuščanja v Leku, nova zaposlovanja v Krki. V Novem mestu so uradno odprli nov razvojno-kontrolni center, s katerim so podvojili lastne razvojne zmogljivosti. Do konca letošnjega leta pričakujejo skoraj 1,4 milijarde evrov prihodkov od prodaje, s čimer bodo ustvarili dobrih 170 milijonov evrov dobička.