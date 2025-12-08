Novomeška ortopedija: Zagotavljamo kontinuiteto dela

Izredni strokovni nadzor na ortopedskem oddelku novomeške bolnišnice je pokazal, da je njegov vodja Gregor Kavčič umetno daljšal seznam čakalnih vrst, hkrati pa paciente preusmerjal v zasebni zavod, kjer je operiral. Vodstvo ga je razrešilo kot vodjo oddelka in mu izreklo odpoved pogodbe o zaposlitvi.

Kavčič je očitke vodstva v petek v odzivu preko svojega odvetnika Boštjana Penka zavrnil kot neresnične in žaljive. Prepričan je, da želi vodstvo bolnišnice obračunati z njim zato, ker je podprl zahteve medicinskih sester s svojega oddelka za dostojno plačilo dodatnega dela, ki so ga opravljali.

Odzivu je Kavčič priložil tudi izjavo podpore desetih zdravnikov oddelka za ortopedsko kirurgijo v novomeški bolnišnici, ki so opozorili, da ortopedija v dosedanjem obsegu ne more nadaljevati svojega dela v primeru popolne prekinitve sodelovanja s Kavčičem.