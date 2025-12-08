Novomeška ortopedija: Zagotavljamo kontinuiteto dela

Izredni strokovni nadzor na ortopedskem oddelku novomeške bolnišnice je pokazal, da je njegov vodja Gregor Kavčič umetno daljšal seznam čakalnih vrst, hkrati pa paciente preusmerjal v zasebni zavod, kjer je operiral. Vodstvo ga je razrešilo kot vodjo oddelka in mu izreklo odpoved pogodbe o zaposlitvi.
Kavčič je očitke vodstva v petek v odzivu preko svojega odvetnika Boštjana Penka zavrnil kot neresnične in žaljive. Prepričan je, da želi vodstvo bolnišnice obračunati z njim zato, ker je podprl zahteve medicinskih sester s svojega oddelka za dostojno plačilo dodatnega dela, ki so ga opravljali.
Odzivu je Kavčič priložil tudi izjavo podpore desetih zdravnikov oddelka za ortopedsko kirurgijo v novomeški bolnišnici, ki so opozorili, da ortopedija v dosedanjem obsegu ne more nadaljevati svojega dela v primeru popolne prekinitve sodelovanja s Kavčičem.
Kot so danes dodatno pojasnili v SB Novo mesto, je imel Kavčič izdano soglasje za 1,5 ure tedensko oziroma šest ur mesečno dela pri koncesionarju. V tem času bi se v SB Novo mesto lahko izvedle do tri operacije mesečno, so ocenili. Izredni strokovni nadzor pa je po njihovih navedbah pokazal, da je bilo pri zasebniku v obdobju dveh mesecev opravljenih približno 150 operacij.
Dodali so, da je bil Kavčič dolgoletni vodja oddelka in mentor, zato je odziv zaposlenih ortopedskega oddelka pričakovan. Prav tako so ocenili, da je pričakovan odziv zdravnika, da išče podpornike. "Ta podpora določenih posameznikov preusmerja pozornost od bistva problema in v nobenem primeru ne more opravičiti sprevržene prakse v škodo bolnikov in bolnišnice," verjamejo v novomeški bolnišnici.
Prav tako so zavrnili navedbe, da so z njim obračunali, ker je podprl zahteve medicinskih sester s svojega oddelka za dostojno plačilo njihovega dodatnega dela. Kot so zapisali v odzivu za STA, "gre za izgovore in manipulacijo, ki niso povezani z izredno odpovedjo". Dodali so, da je nadzor ugotavljal izključno strokovne, organizacijske in zakonite vidike dela ter zaznal nedopustne prakse, ki niso v nikakršni povezavi z notranjimi odnosi na oddelku.
Stališče bolnišnice ostaja, da so ugotovljene sporne prakse nedopustne, sprevržene in v škodo bolnikov in zato so jih predali pristojnim institucijam, so zapisali.
Kavčiču so podporo javno izrazili tudi člani negovalnega tima ortopedskega oddelka SB Novo mesto.
Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.