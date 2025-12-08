Svetli način
Novomeška ortopedija: Zagotavljamo kontinuiteto dela

Novo mesto, 08. 12. 2025 13.49 | Posodobljeno pred 56 minutami

STA , D. S.
V Splošni bolnišnici (SB) Novo mesto je zaenkrat v sodelovanju z vodstvom kirurškega sektorja in ključnimi strokovnimi nosilci zagotovljena kontinuiteta dela na ortopediji, so po odpovedi pogodbe o zaposlitvi vodji oddelka Gregorju Kavčiču pojasnili v bolnišnici. Njihov cilj ostaja, da bolnikom zagotovijo enakopravno in kakovostno obravnavo.

Izredni strokovni nadzor na ortopedskem oddelku novomeške bolnišnice je pokazal, da je njegov vodja Gregor Kavčič umetno daljšal seznam čakalnih vrst, hkrati pa paciente preusmerjal v zasebni zavod, kjer je operiral. Vodstvo ga je razrešilo kot vodjo oddelka in mu izreklo odpoved pogodbe o zaposlitvi.

Kavčič je očitke vodstva v petek v odzivu preko svojega odvetnika Boštjana Penka zavrnil kot neresnične in žaljive. Prepričan je, da želi vodstvo bolnišnice obračunati z njim zato, ker je podprl zahteve medicinskih sester s svojega oddelka za dostojno plačilo dodatnega dela, ki so ga opravljali. 

Odzivu je Kavčič priložil tudi izjavo podpore desetih zdravnikov oddelka za ortopedsko kirurgijo v novomeški bolnišnici, ki so opozorili, da ortopedija v dosedanjem obsegu ne more nadaljevati svojega dela v primeru popolne prekinitve sodelovanja s Kavčičem.

Splošna bolnišnica Novo mesto
Splošna bolnišnica Novo mesto FOTO: Bobo

Kot so danes dodatno pojasnili v SB Novo mesto, je imel Kavčič izdano soglasje za 1,5 ure tedensko oziroma šest ur mesečno dela pri koncesionarju. V tem času bi se v SB Novo mesto lahko izvedle do tri operacije mesečno, so ocenili. Izredni strokovni nadzor pa je po njihovih navedbah pokazal, da je bilo pri zasebniku v obdobju dveh mesecev opravljenih približno 150 operacij.

Dodali so, da je bil Kavčič dolgoletni vodja oddelka in mentor, zato je odziv zaposlenih ortopedskega oddelka pričakovan. Prav tako so ocenili, da je pričakovan odziv zdravnika, da išče podpornike. "Ta podpora določenih posameznikov preusmerja pozornost od bistva problema in v nobenem primeru ne more opravičiti sprevržene prakse v škodo bolnikov in bolnišnice," verjamejo v novomeški bolnišnici.

Prav tako so zavrnili navedbe, da so z njim obračunali, ker je podprl zahteve medicinskih sester s svojega oddelka za dostojno plačilo njihovega dodatnega dela. Kot so zapisali v odzivu za STA, "gre za izgovore in manipulacijo, ki niso povezani z izredno odpovedjo". Dodali so, da je nadzor ugotavljal izključno strokovne, organizacijske in zakonite vidike dela ter zaznal nedopustne prakse, ki niso v nikakršni povezavi z notranjimi odnosi na oddelku.

Stališče bolnišnice ostaja, da so ugotovljene sporne prakse nedopustne, sprevržene in v škodo bolnikov in zato so jih predali pristojnim institucijam, so zapisali.

Kavčiču so podporo javno izrazili tudi člani negovalnega tima ortopedskega oddelka SB Novo mesto.

novo mesto ortopedija obravnava gregor kavčič
KOMENTARJI (9)

Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.

PRAVILA ZA OBJAVO KOMENTARJEV
flojdi
08. 12. 2025 14.50
Enakopravno in kakovostno.
ODGOVORI
0 0
peresni
08. 12. 2025 14.22
+0
Črnuharji bi radi na vsak način sesuli javno zdravstvo, katerega humana leva opcija želi obdržati pri življenju. Četudi ga bodo sesuli tudi sam sebi ....to dela skrajno sovraštvo.
ODGOVORI
3 3
St. Gallen
08. 12. 2025 14.32
+0
Beli so ze od nekdaj bili za slovence
ODGOVORI
1 1
lakala28
08. 12. 2025 14.47
Ja, tako zelo so bili beli za Slovence, da so 1944 prisegli okupatorju. Izjemno! In tradicijo nadaljujeta bolnik s kletno kasto in sinkotovi podrepniki bolnika.
ODGOVORI
0 0
biggbrader
08. 12. 2025 14.21
+2
Na račun reklame za "zdravstveno reformo", bo drago plačal navaden pacient. Ne morem si drugače razlagati, glede na to, da ga je podprlo 10 kolegov - specialistov. Spomnite se (čeprav ni čisto primerljivo) zelo šlampast in medijsko podprt, nezakonit odvzem govedi kmetu. Takrat je bila tudi Tinca zadaj.
ODGOVORI
3 1
lakala28
08. 12. 2025 14.48
Tisti odvzem je bil popolnoma upravičen in zakonit, le speljan je bil šlampasto, zato je pokvarjenec zvozil brez obravnave na sodišču. Sicer je bil zrel za zapor zaradi mučenja živali.
ODGOVORI
0 0
kr nekdo
08. 12. 2025 13.58
-2
tako kot sem predvideval so se spravli na enga najboljših zdravnikov. Ta primer lepo pokaže kako bi dr delali več pa ni prostih operacisjkih sob in k zzzs tud nič ne okrene z zmanjševanjem čakalnim vrstam. pa zgleda da še lep čas ne bo boljše v sloveniji.
ODGOVORI
2 4
SDS_je_poden
08. 12. 2025 14.17
+1
Nimaš pojma o zadevi in pišeš nekaj na pamet.
ODGOVORI
2 1
kr nekdo
08. 12. 2025 14.31
-1
mal preveč za javno zdravstvo. Dr so željni dela in jim javno zdravstvo ne omogoča dovolj kapacitet. Treba se tud vprašat zakaj so nekateri v javnem zdravstvu in potem še privat. Ne mi rečt , da sistem javnega zdravstva deluje in da bo z to politiko uspešno deloval. Jaz sem samo vesel, da so dr. tudi zasebno dosegljivi. Nismo vsi radi na dolgotrajnih bolniškah pa da nam paše večletno čakanje na poseg. Mislim, da je vsem jasno.
ODGOVORI
0 1
