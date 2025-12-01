Svetli način
Konjenica, službeni psi, letalska enota, specialci in kriminalisti v civilu

Novo mesto, 01. 12. 2025 11.04 | Posodobljeno pred 59 minutami

M.V.
Novomeški policisti so predstavili krepitev aktivnosti policije na območju policijske uprave po oktobrskem tragičnem dogodku.

Kot je povedal Robert Zupančič, vodja Oddelka za splošne policijske naloge PU Novo mesto, jim pri zagotavljanju varnosti pomagajo policisti drugih policijskih uprav in Generalne polciijske uprave. Na terenu so tako konjenica, vodniki službenih psov, kriminalisti v civilu, pripadniki posebnih in specialnih enot policije ter pripadniki letalske enote. 

"Zavedamo se, da je tragični dogodek zbudil zaskrbljenost prebivalcev in da vpliva na občutek varnost. Pričakovanja občanov po učinkoviti in hitri intervenciji ter izvedenih ukrepih so visoka. Varnostno obremenjena območja nadziramo že od julija 2024. Po samem dogodku je policija na teh območjih močno okrepila svojo prisotnost."

FOTO: Bobo

Aktivnosti policije so opazovanje, patruljiranje, komunikacija z ljudmi, zagotavljanje javnega reda in miru ter krepitev občutka varnosti, je povedal Zupančič.

Dodal je, da sodelujejo tudi z inšpekcijskimi službami, pri tem pa je izpostavil Furs. Napovedal je, da bodo v prihodnosti mesto nadzorov tudi prireditve, gostinski lokali, javni promet in drugi dogodki.

"Zavedamo se da je za občane pomembno tudi preiskovanje kaznivih dejanj. Preiskovanju posvečamo še posebno pozornost. Dejavnosti policije dokazujejo, da smo učinkoviti," je dejal.

