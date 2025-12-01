Konjenica, službeni psi, letalska enota, specialci in kriminalisti v civilu

Kot je povedal Robert Zupančič, vodja Oddelka za splošne policijske naloge PU Novo mesto, jim pri zagotavljanju varnosti pomagajo policisti drugih policijskih uprav in Generalne polciijske uprave. Na terenu so tako konjenica, vodniki službenih psov, kriminalisti v civilu, pripadniki posebnih in specialnih enot policije ter pripadniki letalske enote.

"Zavedamo se, da je tragični dogodek zbudil zaskrbljenost prebivalcev in da vpliva na občutek varnost. Pričakovanja občanov po učinkoviti in hitri intervenciji ter izvedenih ukrepih so visoka. Varnostno obremenjena območja nadziramo že od julija 2024. Po samem dogodku je policija na teh območjih močno okrepila svojo prisotnost."