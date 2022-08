Novomeškemu umetniku očitajo spolne zlorabe, Policija preiskuje

Več žensk jih je zapisalo, da se jim je vsiljeval na zabavah in kljub temu da so mu rekle naj odneha, še naprej vztrajal. "Meni se je vsiljeval na več žurkah," je zapisala ena od njih. Nekateri drugi očitki so še precej bolj ostri. Nad dekleta naj bi se tudi fizično spravljal, več jih je poročalo o modricah. "Udarci, ugašanje čika na mojem telesu," piše ena od njih. "Storil je več stvari, ki mu jih nisem dovolila oz. me je vanje prisilil in imam od njih na telesu še zdaj vidne brazgotine," je zapisala še ena anonimnica.

"Enkrat sem bi na pijači z njim in znanko. Pohvalil se je, kako je neki bejbi, ki je šla ljudem oz. njemu na zabavi na živce podtaknil GHB v pijačo in gledal, kako je zakomirala," je zapisal še en uporabnik. GHB v večjih dozah na centralni živčni sistem deluje depresivno in lahko povzroči začasno globoko spanje - prav zato je poznan tudi kot droga za posilstvo.

"Vse obtožbe spolnega nasilja zanikam"

Novomeščan je medtem obtožbe označil za neutemeljene. "Obtožbe so plod moje znanke, ki mi zadnji teden grozi s smrtjo, z objavami o meni pa me izsiljuje za denar," je zapisal in poudaril, da je Instagram profil, ki je po njegovih besedah postal zbirnik njegovih transgresij, orodje za izsiljevanje in maščevanje.

"Vse obtožbe spolnega nasilja zanikam. V kolikor lahko kdo dokaže nasprotno, ga pozivam, da proti meni vloži kazensko ovadbo," je še dodal.

Založba Beletrina: Razrešili smo ga s položaja in z njim ne sodelujemo več

Gre za 28-letnika, ki ga umetniški svet pozna predvsem kot direktorja festivala Fotopub. D. J. S. je v začetku leta postal tudi urednik rubrike Blog na portalih Kulturnik.si in Culture.si, ki jo vodi ena vodilnih slovenskih založb Beletrina.

Kmalu po pojavu Instagram profila, se je začela tudi peticija, s katero so uporabniki založbo pozivali naj se od umetnika distancira. Peticija je zbrala nekaj čez 300 podpisov, ko so morali zaradi prijave umakniti njegovo ime. Kljub temu je založba protestnikom prisluhnila in prekinila sodelovanje. "V petek smo ga s tega položaja razrešili in z njim ne sodelujemo več," so sporočili z Beletrine.