Novomeški ortoped paciente preusmerjal v zasebno ordinacijo, kjer je operiral

Kot je na novinarski konferenci povedala direktorica Splošne bolnišnice Novo mesto Milena Kramar Zupan, jih je na sporno prakso opozorila ena od pacientk, ki jih je ogorčena poklicala in povedala, da jo kličejo zaposleni iz bolnišnice in ji ponujajo možnost hitrejše operacije kolka v zasebni ordinaciji s koncesijo na Otočcu. Ponudbo je zavrnila, o njej pa obvestila vodstvo.

Slednje se je takoj odločilo za izredni strokovni nadzor na oddelku, ki je "sprevrženo prakso" potrdil. Po besedah Kramar Zupanove je pokazal, da je Gregor Kavčič v zadnjih štirih mesecih, intenzivneje pa v zadnjih dveh, iz čakalne vrste v zasebno ordinacijo, kjer je operiral, preusmeril več kot 150 pacientov. Šlo je predvsem za lažje paciente, kjer se ne pričakuje večjih zapletov, je povedala. Za poseg ni bilo treba plačati, saj ima ordinacija koncesijo, zanj pa je izdal tudi napotnico. Gre sicer za ordinacijo Arbor Mea iz Ljubljane, ki ima najete prostore v kirurškem centru Avelana na Otočcu, je povedala.

Vodstvo bolnišnice sumi, da je Kavčič čakalni seznam na posege v bolnišnici namerno daljšal, da je paciente lažje preusmerjal v zasebno ambulanto. Paciente, ki jih je preusmerjal, je namreč na čakalnem seznamu puščal, vse dokler se niso znova vrnili po storitev (denimo slikanje) v bolnišnico. Takrat je napisal, da so se odločili za poseg v drugi ustanovi. Tako so bili nekaj časa na dvojnem seznamu. Poleg tega je imel na čakalnem seznamu tudi paciente, ki posega sploh še niso potrebovali. Čakalni seznam zdaj v bolnišnici prečiščujejo in že zdaj se je skrčil s 1200 na 800 čakajočih, je povedala.