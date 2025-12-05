Svetli način
Slovenija

Novomeški ortoped paciente preusmerjal v zasebno ordinacijo, kjer je operiral

Novo mesto, 05. 12. 2025 11.40 | Posodobljeno pred 53 minutami

PREDVIDEN ČAS BRANJA: 2 min
Avtor
STA , M.S.
Komentarji
67

Izredni strokovni nadzor na ortopedskem oddelku novomeške bolnišnice je pokazal, da je njegov vodja Gregor Kavčič umetno daljšal seznam čakalnih vrst, hkrati pa paciente preusmerjal v zasebni zavod, kjer je operiral. Vodstvo ga je razrešilo kot vodjo oddelka in mu izreklo odpoved pogodbe o zaposlitvi.

Kot je na novinarski konferenci povedala direktorica Splošne bolnišnice Novo mesto Milena Kramar Zupan, jih je na sporno prakso opozorila ena od pacientk, ki jih je ogorčena poklicala in povedala, da jo kličejo zaposleni iz bolnišnice in ji ponujajo možnost hitrejše operacije kolka v zasebni ordinaciji s koncesijo na Otočcu. Ponudbo je zavrnila, o njej pa obvestila vodstvo.

Slednje se je takoj odločilo za izredni strokovni nadzor na oddelku, ki je "sprevrženo prakso" potrdil. Po besedah Kramar Zupanove je pokazal, da je Gregor Kavčič v zadnjih štirih mesecih, intenzivneje pa v zadnjih dveh, iz čakalne vrste v zasebno ordinacijo, kjer je operiral, preusmeril več kot 150 pacientov. Šlo je predvsem za lažje paciente, kjer se ne pričakuje večjih zapletov, je povedala. Za poseg ni bilo treba plačati, saj ima ordinacija koncesijo, zanj pa je izdal tudi napotnico. Gre sicer za ordinacijo Arbor Mea iz Ljubljane, ki ima najete prostore v kirurškem centru Avelana na Otočcu, je povedala.

Vodstvo bolnišnice sumi, da je Kavčič čakalni seznam na posege v bolnišnici namerno daljšal, da je paciente lažje preusmerjal v zasebno ambulanto. Paciente, ki jih je preusmerjal, je namreč na čakalnem seznamu puščal, vse dokler se niso znova vrnili po storitev (denimo slikanje) v bolnišnico. Takrat je napisal, da so se odločili za poseg v drugi ustanovi. Tako so bili nekaj časa na dvojnem seznamu. Poleg tega je imel na čakalnem seznamu tudi paciente, ki posega sploh še niso potrebovali. Čakalni seznam zdaj v bolnišnici prečiščujejo in že zdaj se je skrčil s 1200 na 800 čakajočih, je povedala.

Splošna bolnišnica Novo mesto
Splošna bolnišnica Novo mesto FOTO: Bobo

Z omenjeno nedovoljeno prakso so bili po besedah direktorice oškodovani predvsem težji pacienti, ki niso imeli možnosti preskakovanja čakalne vrste. "Velika škoda je bila povzročena tudi zaposlenim v bolnišnici, ugledu bolnišnice in zdravstvu kot celoti," je povedala Kramar Zupanova, ki takšna sprevržena dejanja odločno obsoja.

Kavčiča so že prijavili vsem pristojnim organom, tudi Policiji, ga razrešili z mesta vodje oddelka za ortopedsko kirurgijo v bolnišnici in mu izročili izredno odpoved pogodbe o zaposlitvi. Poleg njega je v postopku izredne odpovedi pogodbe o zaposlitvi še glavna sestra na ortopediji, ki jo sumijo, da je sodelovala v omenjeni nedovoljeni praksi, je povedala.

novo mesto gregor kavčič ortopedija
KOMENTARJI (67)

Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.

PRAVILA ZA OBJAVO KOMENTARJEV
Bombardirc1
05. 12. 2025 12.33
Zdravstvo po sdsovsko...
ODGOVORI
0 0
Castrum
05. 12. 2025 12.33
Ob takih novicah se vsakokrat glasno vprašajte: Zakaj mi ZZZS ne plača pregleda/posega pri zasebniku kjer sem takoj na vrsti, plača mi ga pa v javnem zavodu kjer moram čakati eno leto ali celo dlje?...To je bistveno vprašanje!
ODGOVORI
0 0
assassin911
05. 12. 2025 12.32
Za zgled drugim 10 let zapora pa da vidimo kako se bodo skrajšale čakalbe vrste še drugod.
ODGOVORI
0 0
skuripanda burns
05. 12. 2025 12.31
+1
Odpoved pogodbe o zaposlitvi je premalo. Treba mu je odvzeti licenco, da sploh ne bo mogel več opravljati kirurških posegov, njegovi zasebni ordinaciji pa odvzeti koncesijo. Tole je blamaža brez primere: ne to, da je dohtar to počel, ampak to, s kakšno mizerno kaznijo jo bo odnesel.
ODGOVORI
1 0
Mizainstol
05. 12. 2025 12.30
+2
Bravo gospa Zupan, lahko ste vzor za vse ostale, ki se imajo za direktorje javnih zavodov, dejansko pa podpirajo pozresnost kriminalcev v belih haljah. Kavcic ni izjema, ampak pravilo!
ODGOVORI
3 1
Slovenska pomlad
05. 12. 2025 12.30
+1
FideSds
ODGOVORI
3 2
anko46
05. 12. 2025 12.27
+2
saj ni edini...preverite vse vodilne na fidesu. Banda pokvarjena!
ODGOVORI
3 1
Yoda
05. 12. 2025 12.27
+6
Ljudje, ne bo šlo drugače... PRIJAVLJAJTE zdravnike in njihovo početje. Vsakič ko vam ponudijo kakšno alternativo, vam je jasno, da tukaj nekaj zaudarja. Malo po malo, pa se bomo znebili dvoživk.
ODGOVORI
6 0
JApajaDAja
05. 12. 2025 12.26
+2
plačilo za isti poseg pri koncesionarju bi moralo biti s strani zzzs nižje kot poseg v bolnišnici...zasebnik ima zagotovo manjše stroške poslovanja kot ena bolnišnica...da pa eno brez drugega ne gre vemo/vedo čakajoči pacienti,ki samo čakajo/mo rešitev težav ne glede na to kdo ga obravnava.....
ODGOVORI
2 0
Castrum
05. 12. 2025 12.28
+1
Daj razloži zakaj bi imel koncesiona zasebnik nižje stroške za poseg kot pa javni zavod?
ODGOVORI
2 1
Robert Krstanovic
05. 12. 2025 12.26
+6
Za dermatologa čakalna vrsta 2 do 3 leta. Pri zasebniku prišel na vrsto naslednji dan. Zakaj plačujemo v zdravstveno blagajno? 😤😠🤣
ODGOVORI
6 0
Castrum
05. 12. 2025 12.28
-1
Tvoje vprašanje je popolnoma na mestu. A žal se ga večina ljudi sploh ne vpraša!
ODGOVORI
0 1
Castrum
05. 12. 2025 12.25
+5
Eno vprašanje za vse: Plačujem ZZZS! Pri zdravniku zasebniku sem na vrsti takoj, pri zdravniku v javnem zavodu pa čez pol leta! Zakaj ta isti ZZZS ne plača pregleda pri zdravniku, plača pa ga pri zdravniku v javnem zavodu? .....Zakaj je to tako?
ODGOVORI
7 2
Trikrat cepljen
05. 12. 2025 12.30
+1
Ne išči odgovorov in ne drezaj v svete stvari vzporedne države. Morda boš dojel, kaj pomeni ukradena država.
ODGOVORI
1 0
DEMOKRACIJA.
05. 12. 2025 12.25
+4
Takšnih pijavk je še več, ni osamljen primer !
ODGOVORI
6 2
daedryk
05. 12. 2025 12.24
+1
Nepomembno. Da pa primarij psihiatrije pride za 15 minut na mesec v svojo pisarno, pa pomeni senzacijo. Zgodi se namreč le redko.
ODGOVORI
1 0
alanshore
05. 12. 2025 12.24
+1
Pa še malo daril poleg na tuje račune. Ubogi.
ODGOVORI
2 1
Anion6anion
05. 12. 2025 12.24
+1
V času stavke je opravljal dvojno delo. Noro
ODGOVORI
2 1
Mean Cat
05. 12. 2025 12.22
+4
Novomeški ortoped paciente preusmerjal v zasebno ordinacijo, kjer je operiral.......odkrivate toplo vodo. To je ja javna skrivnost. Amaterji!
ODGOVORI
4 0
Magic-G-spot
05. 12. 2025 12.22
+1
Ce pokledate clanke iz Slovenije lahko samo recem da se je v tej drzavi nekomu mocno poslabsalo kot hitlerju ko je izgubljal na frontah.
ODGOVORI
1 0
alanshore
05. 12. 2025 12.21
+2
Ne se hecat, a res? Ne verjamem. Just joking.
ODGOVORI
2 0
lokson
05. 12. 2025 12.21
+1
Zanimivo. Če ga je možak zares biksal, je prav da je sankcioniran. Jezi me, kako se to takoj pograbi in z vsemi topovi po dotičnem in to z imenom in priimkom. V vseh ostalih primerih, sploh resne kriminalitete, pa se govori o varovanju osebnih podatkov. Članek pa kot: naročnik-vlada R.G.
ODGOVORI
1 0
MeaParvitas
05. 12. 2025 12.25
+1
Kitajci bi take odpeljali na stadion in jih...za zgled drugim prevarantom :))
ODGOVORI
1 0
Castrum
05. 12. 2025 12.21
+7
Danes imamo v Sloveniji 10% več zdravnikov kot deset let nazaj. A čakalne vrste so ekstremno daljše. Kako to? Odgovor je seveda enostaven - umetno ustvarjanje čakalnih dob!..........Tistih populističnih "30 dni do specialista" bi bilo možnih edino tako, da lahko pacient izbere javni zavod ali pa zasebnika, ZZZS pa to plača. In čakalne vrste ...puf...izginejo. Zakaj levičarji to preprečujejo in blokirajo? Vprašanje je retorično!
ODGOVORI
7 0
