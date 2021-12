Novomeški policisti ob novem letu obiskali starejše občane

"Izročili smo jim simbolično darilo, predvsem pa se z njimi pogovorili o tem, kako lahko, še posebej v teh dneh, ko nepridipravi ne počivajo, še bolje poskrbijo za lastno varnost in varnost svojega premoženja. Svetovali smo jim, naj bodo previdni ob obiskih neznancev in naj jim ne odpirajo vrat," je zapisala Alenka Drenik s Policijske uprave (PU) Novo mesto.

Ko je na dvorišče pripeljal policijski avto in se je pred vrati pojavil policist, jih je bila večina sprva presenečenih. Dvignjeno obrv in zaskrbljenost pa je hitro nadomestil nasmeh na obrazu, ko so ugotovili, da ni nič narobe, da nihče od domačih ni ničesar "ušpičil", temveč so dekleta in fantje v modrem prišli le na vljudnostni obisk, da bi pokazali, da so policisti in policistke tu za njih.

Ob pojavu sumljivih vozil, oseb ali drugih sumljivih okoliščin pa naj takoj pokličejo na številko 113, so jim še svetovali. "Prav tako naj nas pokličejo, če se znajdejo v kakršnikoli stiski in potrebujejo pomoč Policije," je dejala Drenikova.

Tudi o varni udeležbi v prometu so se pogovorili. Predvsem o tem, da naj kot pešci poskrbijo za svojo vidnost, v temnem delu dneva nosijo svetla oblačila in odsevna telesa.

Seveda ni šlo brez debate o nesrečnem covidu, ki ne le, da ogroža zdravje, ampak prinaša tudi čustvene stiske in osamljenost. Ukrepi za njegovo zajezitev namreč omejujejo druženje in zmanjšujejo stike med ljudmi, kar starejše še posebej močno prizadene.

A tudi o nekoliko lepših temah je bilo govora. "Gospe so nam zaupale, po kakšni potici bo med prazniki zadišalo iz peči, gospodje pa so raje klepetali o tem, kako se letos sušijo domače klobase. Niti na vreme nismo pozabili in se strinjali, da je povsem neprimerno za ta čas in da vsi pogrešamo sneg," nam je zaupala predstavnica novomeških policistov. Tudi o pokanju petard so rekli kakšno, predvsem, da je to čista neumnost ...

Ob slovesu so eden drugemu zaželeli veliko zdravja, mirne in varne praznike in za vse bolj prijazno leto 2022.