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Slovenija

Med kontrolo tovornjaka zasegli več kot 170 kilogramov konoplje

Novo mesto, 07. 08. 2026 11.25 pred dvema dnevoma 3 min branja 79

Avtor:
Ne.M. K.H. +1
Zaseg konoplje

Novomeški policisti so med opravljanjem nalog na avtocesti ustavili in kontrolirali tovorno vozilo tujih registrskih tablic. Voznik je bil 35-letni državljan Srbije, vozilo pa je bilo last podjetja iz Hrvaške. Med samo preiskavo tovornjaka so našli in zasegli 154 zavojev prepovedane droge konoplje, kar je 177 kg bruto teže konoplje, so še sporočili. 35-letniku so odvzeli prostost, preiskovalni sodnik pa je za osumljenca odredil pripor. Na policiji ob tem opozarjajo na večje število zastrupitev in predoziranj s prepovedanimi drogami.

Kot je poudaril vodja Sektorja kriminalistične policije PU Novo mesto Matjaž Štern, so policisti prometne policije v ponedeljek, 3. avgusta, na izstopni liniji avtoceste na Obrežju ustavili in kontrolirali tovorno vozilo tujih registrskih tablic. Ugotovili so, da vozilo upravlja 35-letni državljan Srbije, vozilo pa je last podjetja iz Hrvaške, v katerem voznik ni zaposlen. Pri kontroli listin in tovora so ugotovili, da prevaža kot tovor kose pohištva na 30 paletah iz Španije na Hrvaško.

Policisti so pregledali vozilo in v sami kabini pri pregledu naleteli na več evrskih bankovcev, v nadaljevanju pa so pri pregledu tovornega prostora med kartonastimi škatlami zaznali v eni izmed škatel več vakuumiranih ovojev konoplje. Pri sami preiskavi so našli in zasegli 154 zavojev posušenih rastlinskih delcev konoplje, kar je približno 177 kilogramov bruto teže konoplje, je še dodal Štern. Neto težo bodo določili po opravljeni analizi v laboratoriju.

Vozniku so odvzeli prostost, v nadaljevanju pa pridobili sodno odredbo za preiskavo tovornega vozila. Pri pregledu so sodelovali tudi policisti policijske postaje za izravnalne ukrepe Novo mesto in specializirane enote za nadzor državne meje ter uslužbenec mobilne enote novomeškega finančnega urada. 

Osumljenega so s kazensko ovadbo privedli k preiskovalnemu sodniku, ki je zanj odredil pripor. Kriminalisti nadaljujejo z intenzivno preiskavo, pri tem pa sodelujejo tudi s tujimi varnostnimi organi, je pojasnil Štern. Za kaznivo dejanje neupravičene proizvodnje in promet s prepovedanimi drogami je zagrožena kazen od enega do deset let zapora.

Povečuje se število zastrupitev z drogami

Vodja Sektorja za organizirano kriminaliteto Uprave kriminalistične policije GPU Primož Ogrinc pa je opozoril, da problematika prepovedanih drog ostaja eno ključnih vprašanj, varnostnih in družbenih. Zaradi spleta in sodobnih komunikacijskih poti so droge vse bolj dostopne, trg pa se hitro spreminja in prilagaja, zaznava Policija. Izstopa predvsem večja dostopnost kokaina in pojav sintetičnih drog z nepredvidljivimi in pogosto življenjsko ogrožujočimi učinki, je poudaril.

Povečuje se tudi število zastrupitev in sumov predoziranj z drogami, letos so do začetka avgusta obravnavali že 94 zastrupitev s prepovedanimi drogami, lansko leto so jih imeli čez celo leto 76. Do zdaj so obravnavali 10 smrti, pri katerih obstaja sum predoziranja, medtem ko so jih lani v celotnem letu 23, je še poudaril Ogrinc.

"To je jasno opozorilo, da so droge vse nevarnejše, njihova sestava pa vse manj predvidljiva," je izpostavil Ogrinc.

Dodal je, da organizirane kriminalne združbe izkoriščajo anonimnost spleta, šifrirane komunikacije in mednarodne dostavne poti, zato so za uspešno odkrivanje storilcev po Ogrinčevih besedah nujni sodobni pristopi in tesno mednarodno sodelovanje. Ob tem je izpostavil sodelovanje z Europolom in sosednjimi državami.

Kot je poudaril, policija svoje aktivnosti usmerja predvsem v odkrivanje organiziranih kriminalnih združb z izvajanjem prikritih preiskovalnih ukrepov, prekinjanjem dobavnih poti in v zaščito otrok in mladostnikov ter šolskega okolja.

"Rezultati kažejo, da smo letos na področju kaznivih dejanj zlorabe prepovedanih drog z elementi organizirane kriminalitete obravnavali več kot 60 odstotkov več kaznivih dejanj kot lani. Skupno število kaznivih dejanj s področja zlorabe prepovedanih drog pa se je povečalo za več kot 15 odstotkov. Prav tako smo obravnavali za več kot 14 odstotkov več kaznivih dejanj omogočanja uživanja prepovedanih drog," je naštel.

Kot je še navedel, organizirane kriminalne združbe svoje delovanje nenehno prilagajajo novim tehnologijam in načinom izvrševanja kaznivih dejanj, zato učinkovito odkrivanje storilcev zahteva sodobne preiskovalne metode, ustrezna zakonska pooblastila, zadostne kadrovske zmogljivosti ter tesno sodelovanje s tujimi varnostnimi organi in drugimi pristojnimi institucijami.

Policija bo tudi v prihodnje izvajala vse ukrepe za odkrivanje organiziranih kriminalnih združb, prekinjanje dobavnih poti prepovedanih drog ter zagotavljanje varnosti ljudi, je zagotovil.

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KOMENTARJI79

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ArkaMast
08. 08. 2026 15.22
Legalizirat pa kmetom dat možnost zaslužka.
Odgovori
0 0
matjaz mravlak
07. 08. 2026 19.34
in zakaj so odvzeli prostost soferju??
Odgovori
0 0
Pismonosa
07. 08. 2026 19.01
Pa ni Rous načelnik PP Murska Sobota izjavil, da je slovenija samozadostna na podrocju konoplje, zakaj pa jo potem uvažamo? Se pravi, da so domace pridelovalce stisnili, in sedaj gre denar v tujo državo? Ljudje zbudite se... tuji kmetovalci sluzijo na slovenskih pljucih, pa kaj res vec ne znamo nic sami napraviti?
Odgovori
0 0
OmniLiberalec42
08. 08. 2026 11.22
Kupujem samo domače
Odgovori
+1
1 0
odpisani zasedli vlado
07. 08. 2026 18.31
Torej je pojasnjeno z katere strani imajo opečeni manjšinci kljub ogromnim socialnim podporam dohodek,da se prevažajo z novimi avtomobili vrednimi cirka več kot 250.000 eurov.Odkar je padel pod to vlado Šutarjev zakon so opečeni spet bog in batina seveda,ko se meni ne približujejo,ker drugače letijo batine po njih.
Odgovori
0 0
armenius
07. 08. 2026 17.43
pa že spet srbjanc . res imajo smolo
Odgovori
+1
2 1
Lažnivimediji
07. 08. 2026 17.14
legalizacija, takoj! pa nisem gandzi. Mnoge ta rastlina zdravi!
Odgovori
+4
5 1
Lenart Čaubi
07. 08. 2026 17.10
Še malo pa se bodo za metadončkarje pokrovčki zbiral.
Odgovori
+2
2 0
sosed5
07. 08. 2026 17.09
Rutinsko 🤣🤣🤣🤣🤣🤣.
Odgovori
+3
3 0
cirenij
07. 08. 2026 16.31
Žalostno je to, da metadon pa dobiš na recept. Ravno pred kratkim, ga je en fantič dobil, ko sem bil v lekarni. Pa ga poznam. Ne vem kje se nahaja, ker domov prihaja samo za vikende, že davno je pa ostal brez vozniškega.
Odgovori
+2
4 2
Svetec 2021
07. 08. 2026 16.16
Se vidi da še samo prometniki delajo v Slovenski policiji......
Odgovori
+3
4 1
kekyooo
07. 08. 2026 16.04
a tej naši polcaji se šolajo samo zato da potem lovijo zelenjavarje? pa bog vam pomagej dajte kaj več od sebe pri primerih droge ki je smrtno nevarna npr. kokain, heroin itd... za to zelenjavo tut če bi 1 človek vse skadil ne bi bilo smrtne žrtve
Odgovori
+5
8 3
G. Papež
07. 08. 2026 15.38
Jaz pa pravim -Slovenska, po moznosti celo lastna ali vsaj sosedova- govedina, perutnina, paprika, sliva... pa tudi trava, je najboljša.
Odgovori
+7
8 1
PEACEMAKER
07. 08. 2026 15.36
Najboljša rastlina ever vsi bi rabli kaditi da bi pršli pameti.
Odgovori
+6
10 4
Desno
07. 08. 2026 15.16
Matadon pa norkmani dobijo na recept.. Konopljo pa ne.. Pa kdo je tu nor
Odgovori
+10
12 2
PEACEMAKER
07. 08. 2026 15.41
Pa če mas testiranje za šiht trave ne smes lahko pa kok, speed, ghb...
Odgovori
+5
8 3
PEACEMAKER
07. 08. 2026 15.41
Psihadelike itak vse...
Odgovori
+2
5 3
PEACEMAKER
07. 08. 2026 15.41
Pač nismo amerika ampak kvazi republika.
Odgovori
+4
7 3
Desno
07. 08. 2026 15.16
500 kg koke je šlo pa mimo..
Odgovori
+4
6 2
Victoria13
07. 08. 2026 14.35
Večkrat kontrolirate pa boste našli tudi na tone droge...
Odgovori
+14
14 0
Belbog
07. 08. 2026 14.19
Metadon trdo in zares pravo drogo pa lepo uglajena gospoda v beli halji daje narkomanom haha.., narobe svet.., da o globalistih sploh ne govorimo, oni pa lahko delajo kar želijo.., ja tale bo pa nasrkal zaradi kamilc..
Odgovori
+8
10 2
Gutenberg
07. 08. 2026 14.03
Med pregledom je šel mimo kamion z 1T robe.
Odgovori
+6
11 5
Animal_Pump
07. 08. 2026 14.35
Mogoče se je to včasih dogajalo...Danes ne...brez skrbi.
Odgovori
+3
6 3
punkracij
07. 08. 2026 14.02
In kaj o imela Slovenija od tega ,le stroške za njegovo bivanje,n število let.
Odgovori
+7
9 2
Albert Konečnik
07. 08. 2026 13.50
Škoda, da so jo prestregli. To je bila pošiljka za naše vrle parlamentarce, ko se bodo septembra spet vrnili na "naporno" delo.
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+6
7 1
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