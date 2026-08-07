Med kontrolo tovornjaka zasegli več kot 170 kilogramov konoplje

Kot je poudaril vodja Sektorja kriminalistične policije PU Novo mesto Matjaž Štern , so policisti prometne policije v ponedeljek, 3. avgusta, na izstopni liniji avtoceste na Obrežju ustavili in kontrolirali tovorno vozilo tujih registrskih tablic. Ugotovili so, da vozilo upravlja 35-letni državljan Srbije, vozilo pa je last podjetja iz Hrvaške, v katerem voznik ni zaposlen. Pri kontroli listin in tovora so ugotovili, da prevaža kot tovor kose pohištva na 30 paletah iz Španije na Hrvaško.

Osumljenega so s kazensko ovadbo privedli k preiskovalnemu sodniku, ki je zanj odredil pripor. Kriminalisti nadaljujejo z intenzivno preiskavo, pri tem pa sodelujejo tudi s tujimi varnostnimi organi, je pojasnil Štern. Za kaznivo dejanje neupravičene proizvodnje in promet s prepovedanimi drogami je zagrožena kazen od enega do deset let zapora.

Vozniku so odvzeli prostost, v nadaljevanju pa pridobili sodno odredbo za preiskavo tovornega vozila. Pri pregledu so sodelovali tudi policisti policijske postaje za izravnalne ukrepe Novo mesto in specializirane enote za nadzor državne meje ter uslužbenec mobilne enote novomeškega finančnega urada.

Policisti so pregledali vozilo in v sami kabini pri pregledu naleteli na več evrskih bankovcev, v nadaljevanju pa so pri pregledu tovornega prostora med kartonastimi škatlami zaznali v eni izmed škatel več vakuumiranih ovojev konoplje. Pri sami preiskavi so našli in zasegli 154 zavojev posušenih rastlinskih delcev konoplje, kar je približno 177 kilogramov bruto teže konoplje, je še dodal Štern. Neto težo bodo določili po opravljeni analizi v laboratoriju.

Vodja Sektorja za organizirano kriminaliteto Uprave kriminalistične policije GPU Primož Ogrinc pa je opozoril, da problematika prepovedanih drog ostaja eno ključnih vprašanj, varnostnih in družbenih. Zaradi spleta in sodobnih komunikacijskih poti so droge vse bolj dostopne, trg pa se hitro spreminja in prilagaja, zaznava Policija. Izstopa predvsem večja dostopnost kokaina in pojav sintetičnih drog z nepredvidljivimi in pogosto življenjsko ogrožujočimi učinki, je poudaril.

Povečuje se tudi število zastrupitev in sumov predoziranj z drogami, letos so do začetka avgusta obravnavali že 94 zastrupitev s prepovedanimi drogami, lansko leto so jih imeli čez celo leto 76. Do zdaj so obravnavali 10 smrti, pri katerih obstaja sum predoziranja, medtem ko so jih lani v celotnem letu 23, je še poudaril Ogrinc.

"To je jasno opozorilo, da so droge vse nevarnejše, njihova sestava pa vse manj predvidljiva," je izpostavil Ogrinc.

Dodal je, da organizirane kriminalne združbe izkoriščajo anonimnost spleta, šifrirane komunikacije in mednarodne dostavne poti, zato so za uspešno odkrivanje storilcev po Ogrinčevih besedah nujni sodobni pristopi in tesno mednarodno sodelovanje. Ob tem je izpostavil sodelovanje z Europolom in sosednjimi državami.

Kot je poudaril, policija svoje aktivnosti usmerja predvsem v odkrivanje organiziranih kriminalnih združb z izvajanjem prikritih preiskovalnih ukrepov, prekinjanjem dobavnih poti in v zaščito otrok in mladostnikov ter šolskega okolja.

"Rezultati kažejo, da smo letos na področju kaznivih dejanj zlorabe prepovedanih drog z elementi organizirane kriminalitete obravnavali več kot 60 odstotkov več kaznivih dejanj kot lani. Skupno število kaznivih dejanj s področja zlorabe prepovedanih drog pa se je povečalo za več kot 15 odstotkov. Prav tako smo obravnavali za več kot 14 odstotkov več kaznivih dejanj omogočanja uživanja prepovedanih drog," je naštel.

Kot je še navedel, organizirane kriminalne združbe svoje delovanje nenehno prilagajajo novim tehnologijam in načinom izvrševanja kaznivih dejanj, zato učinkovito odkrivanje storilcev zahteva sodobne preiskovalne metode, ustrezna zakonska pooblastila, zadostne kadrovske zmogljivosti ter tesno sodelovanje s tujimi varnostnimi organi in drugimi pristojnimi institucijami.

Policija bo tudi v prihodnje izvajala vse ukrepe za odkrivanje organiziranih kriminalnih združb, prekinjanje dobavnih poti prepovedanih drog ter zagotavljanje varnosti ljudi, je zagotovil.