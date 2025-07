Novomeški študentje se po izpitnem obdobju vračajo domov, in to kar peš

Ste se kdaj vprašali, ali je možno združiti šport, poizpitno zabavo, pa še tradicijo in zavedanje svojega porekla? Novomeški študenti že več kot 20 let dokazujejo, da to gre. Po napornem junijskem izpitnem obdobju se namreč vsako leto peš iz Kopra, Maribora in Ljubljane odpravijo proti domu, proti Novemu mestu, kamor bodo prispeli v soboto.