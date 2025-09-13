Svetli način
Naslovnica POP 30 SlovenijaČrna kronikaTujinaDejstvaTuja scenaVeriga dobrih ljudiČas za zemljoCesteTV spored Novice SlovenijaČrna kronikaTujinaGospodarstvoZnanost in tehnologijaFokusInšpektorSvet Šport Liga prvakovNogometMotoGPKošarkaBorilni športiKolesarstvoZimski športiDrugi športi POP IN Domača scenaTuja scenaSerijeGlasbaFilm/TVZanimivosti POPKAST PolitikaGospodarstvoŠportZabavaOstalo Vreme Radarska slika padavinVreme v gorah SlovenijaTujinaČrna kronikaDomača scena Sveže TrenutnoPred enim letomPred petimi letiPred desetimi leti TV oddaje Ljubezen po domačeGospod profesorMasterChefPrijavi se Voyo
Slovenija

Novopečena Miss Universe Slovenije z nazivom doktorice dentalne medicine

Ljubljana, 13. 09. 2025 19.27 | Posodobljeno pred 52 minutami

PREDVIDEN ČAS BRANJA: 2 min
Avtor
Tjaša Dugulin
Komentarji
26

Mit, da lepota in pamet ne gresta skupaj, podira tudi novopečena Miss Universe Slovenije Hana Klaut. Poleg lente in krone jo namreč krasi tudi naziv doktorice dentalne medicine. Čeprav bela halja in modna pista na prvi pogled morda nista najbolj združljivi, simpatična Primorka pravi, da se njeni ljubezni odlično dopolnjujeta. Obiskali smo jo v ambulanti, kjer nam je med drugim zaupala, kako skrbi za svoje zobe in ali je njen bleščeč nasmeh morda tudi posledica kakšnega estetskega posega.

Ko se Hana Klaut ne sprehaja po modnih brveh, ko odloži lento in krono, poprime za zobozdravstvene inštrumente. Uspeh na lepotnem tekmovanju jo sicer zasleduje tudi v ordinaciji, a Primorka pravi, da so odzivi po zmagi pozitivni. "Je bilo kar zanimivo, ko je prišla prva pacientka, In smo se že slikali," se nasmehne Klautova.

Denatalna medicina sicer ni bila njena prva, temveč druga izbira. "Ko je bil bratec majhen, je bil zelo bolan in zaradi tega smo veliko časa preživeli tudi v bolnišnicah. In ko sem takrat gledala zdravnike, kako pomagajo ... pač, res naredijo razliko. Zato sem želela najprej vpisati splošno medicino, ampak mi je takrat zmanjkala manj kot ena točka za vpis," je povedala.

Hana Klaut
Hana Klaut FOTO: POP TV

A kmalu jo je navdušilo tudi zobozdravstvo, saj je spoznala, za kako široko področje gre in koliko znanja je potrebnega za kakovostno, celostno oskrbo pacientov. "Na fakulteti sem ugotovila, da je tudi to zelo zanimivo, da tudi mi pomagamo ljudem. Ne gre se le za estetiko, temveč tudi za to, da človeka rešiš bolečine. Estetika je potem samo še bonus."

Je pa prav ljubezen, čut za estetiko tisto, kar po njenem povezuje tako dentalno medicino kot modo. Ena skupnih točk je zagotovo zdrav in lep nasmeh, doda. "To je tisto, ki da potem neko samozavest. Meni to največ pomeni, ko reče nekdo, da se prav raje smeje zdej. A ni to fino?"

Preberi še Miss Universe Slovenije 2025 je Hana Klaut

In če se ob Haninem zvezdniškem nasmešku morda kdo sprašuje, ali je povsem naraven ... "Starša sta pri otrocih zahtegala, da smo zelo pridni s ščetkanjem. Že odkar sem majhna si torej zelo pridno umivam zobe. V naši družini so dali res veliko na ustno higieno - nisem rabila ne lusk, ne beljenja," odgovori Hana Klaut.

Največja napaka, ki jo opaža pri pacientih, pa je neredno umivanje zob. Zato ljudem res polaga na srce, naj si zobe ščetkajo dvakrat na dan. Preventiva je namreč ključna, pravi in pohvalno se ji zdi, da se mlajše generacije o ustni higieni veliko pogovarjajo že v šoli, da otroci redno obiskujejo zobozdravnika.

Pri tem pa se ji zdi še pomembno, da imajo zobozdravniki do pacientov pravi pristop. Strah in nezaupanje namreč ljudi odvrneta od obiska in posledično spremljanja zobnega zdravja.

hana klaut miss universe slovenija dentalna medicina
Naslednji članek

Kdo danes voli levico in kdo jo je v preteklosti?

  • SESALNIK LISTJA
  • ŽAGA
  • PEČ ZA PICO
  • REGAL
  • PANELI
  • BAZEN
  • KOPALNIŠKO POHIŠTVO
  • RADIATOR
  • RAZVLAŽILNIK
  • PEČ
  • VIJAČNIK
  • BAGER
  • ZBIRALEC LISTOV
KOMENTARJI (26)

Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.

PRAVILA ZA OBJAVO KOMENTARJEV
Papež
13. 09. 2025 20.19
+1
Zakaj je to novica
ODGOVORI
1 0
vrtnar _
13. 09. 2025 20.16
skoraj tako lepa kot nataša sukić
ODGOVORI
0 0
urib1
13. 09. 2025 20.11
+1
Men je pa najbolj zanimivo to, da se že čisto pod vsakim člankom užigate levi proti desnim...sram vas je lahko. Drugače pa glede na članek, rade volje bi se ji dal vrtat...
ODGOVORI
2 1
Hind Rajab v spomin
13. 09. 2025 20.13
+0
zanimovo...kolikor jih poznam bi raje vrtali oni....
ODGOVORI
1 1
urib1
13. 09. 2025 20.16
Sem mislil po ustni votlini...ti pa takoj na grešne misli😉
ODGOVORI
0 0
Hind Rajab v spomin
13. 09. 2025 20.10
+3
ok...simpatično..ne izgleda prepotentna in našobljena...👍👌
ODGOVORI
4 1
sencina
13. 09. 2025 20.06
+0
Patogen ne si je prisvaja ker si verjetno šel v vojsko direktor iz osnovne šole.
ODGOVORI
1 1
lipov list
13. 09. 2025 20.03
+2
koga to briga
ODGOVORI
2 0
patogen
13. 09. 2025 20.01
+4
Lepa pa pametna, pa še doktorica. Nekaj, kar levičar nikoli ni maral. 3 v enem...
ODGOVORI
6 2
Hind Rajab v spomin
13. 09. 2025 20.11
+1
cela njena družina je levičarji z vsem srcem...zato tudi ona želi pomagati ljudem...ne kot desni, dej keš pa zrihtamo...
ODGOVORI
1 0
Slovenska pomlad
13. 09. 2025 19.58
+5
Pahor raje pogleda postavne mladce.
ODGOVORI
5 0
vrtnar _
13. 09. 2025 20.17
a misliš da ima rad toplo 🤔
ODGOVORI
0 0
mbtukaj
13. 09. 2025 19.57
+2
Srečen ginekolog.
ODGOVORI
3 1
Hind Rajab v spomin
13. 09. 2025 20.12
+1
to bo , ja ...ste eni res pacienti...
ODGOVORI
1 0
galeon
13. 09. 2025 19.53
+8
Se pa res nizko spušča.
ODGOVORI
8 0
Kritikizstajerske
13. 09. 2025 19.52
+2
naj se pokaze v kopalkah
ODGOVORI
2 0
kokicas
13. 09. 2025 19.51
+3
Kako se v medijih filtriranje novice a današnjih novi z Londona še ni do Ljubljane? Zato ker ni Braneta Kastelica da bi poklical ali kakšen je razlog?
ODGOVORI
3 0
Magic-G-spot
13. 09. 2025 19.56
-1
Ce pokazejo take novice kic jih je tudi drugod po svetu veliko Svobodni levaki in fajonke vec nebodo mogli prat svojih ovc.
ODGOVORI
0 1
Desno
13. 09. 2025 19.45
+4
Lepotička pa se dohtarca
ODGOVORI
5 1
an2000
13. 09. 2025 19.39
-4
A je samska?
ODGOVORI
0 4
Infiltrator
13. 09. 2025 19.33
-1
A je kupila naziv ,saj drugače iz preteklosti vemo kako to gre?!
ODGOVORI
5 6
Magic-G-spot
13. 09. 2025 19.31
-5
Kje jo lahlko poiscem, mogoce kdo ve? :)
ODGOVORI
0 5
truelies
13. 09. 2025 19.51
+2
Piše ti na njeni uniformi kje jo dobiš samo reci da te zob boli.
ODGOVORI
2 0
Magic-G-spot
13. 09. 2025 19.57
+1
Hvala. :)
ODGOVORI
1 0
proofreader
13. 09. 2025 19.31
+4
Bravo Boscarol.
ODGOVORI
6 2
Slinsson
13. 09. 2025 19.29
+11
luštna
ODGOVORI
11 0
Novice SlovenijaČrna kronikaTujinaGospodarstvoFinanceZnanost in tehnologijaČas za ZemljoVeriga dobrih ljudi
Šport NogometLiga prvakovLiga EvropaMotoGPKošarkaZimski športiBorilni športiDrugi športiŠportne serije
POP IN Domača scenaTuja scenaSerijeGlasbaFilm/TVZanimivosti
TV oddaje Ljubezen po domačeGospod profesorMasterChefPrijavi seTop pop video
Ostalo VremeCesteSvežeTV sporedVoyo
ISSN 1581-3711
Oglaševanje Uredništvo PRO PLUS Kariera Moderiranje Piškotki Spremeni nastavitve piškotkov Politika zasebnosti Splošni pogoji Pravila ravnanja za zaščito otrok Spored oddajanih avtorskih del Uporaba umetne inteligence
24ur.com
ISSN 1581-3711 © 2023
24ur.com, Vse pravice pridržane Verzija: 1256