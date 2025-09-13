Novopečena Miss Universe Slovenije z nazivom doktorice dentalne medicine

Ko se Hana Klaut ne sprehaja po modnih brveh, ko odloži lento in krono, poprime za zobozdravstvene inštrumente. Uspeh na lepotnem tekmovanju jo sicer zasleduje tudi v ordinaciji, a Primorka pravi, da so odzivi po zmagi pozitivni. "Je bilo kar zanimivo, ko je prišla prva pacientka, In smo se že slikali," se nasmehne Klautova.
Denatalna medicina sicer ni bila njena prva, temveč druga izbira. "Ko je bil bratec majhen, je bil zelo bolan in zaradi tega smo veliko časa preživeli tudi v bolnišnicah. In ko sem takrat gledala zdravnike, kako pomagajo ... pač, res naredijo razliko. Zato sem želela najprej vpisati splošno medicino, ampak mi je takrat zmanjkala manj kot ena točka za vpis," je povedala.
A kmalu jo je navdušilo tudi zobozdravstvo, saj je spoznala, za kako široko področje gre in koliko znanja je potrebnega za kakovostno, celostno oskrbo pacientov. "Na fakulteti sem ugotovila, da je tudi to zelo zanimivo, da tudi mi pomagamo ljudem. Ne gre se le za estetiko, temveč tudi za to, da človeka rešiš bolečine. Estetika je potem samo še bonus."
Je pa prav ljubezen, čut za estetiko tisto, kar po njenem povezuje tako dentalno medicino kot modo. Ena skupnih točk je zagotovo zdrav in lep nasmeh, doda. "To je tisto, ki da potem neko samozavest. Meni to največ pomeni, ko reče nekdo, da se prav raje smeje zdej. A ni to fino?"
In če se ob Haninem zvezdniškem nasmešku morda kdo sprašuje, ali je povsem naraven ... "Starša sta pri otrocih zahtegala, da smo zelo pridni s ščetkanjem. Že odkar sem majhna si torej zelo pridno umivam zobe. V naši družini so dali res veliko na ustno higieno - nisem rabila ne lusk, ne beljenja," odgovori Hana Klaut.
Največja napaka, ki jo opaža pri pacientih, pa je neredno umivanje zob. Zato ljudem res polaga na srce, naj si zobe ščetkajo dvakrat na dan. Preventiva je namreč ključna, pravi in pohvalno se ji zdi, da se mlajše generacije o ustni higieni veliko pogovarjajo že v šoli, da otroci redno obiskujejo zobozdravnika.
Pri tem pa se ji zdi še pomembno, da imajo zobozdravniki do pacientov pravi pristop. Strah in nezaupanje namreč ljudi odvrneta od obiska in posledično spremljanja zobnega zdravja.
