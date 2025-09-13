Novopečena Miss Universe Slovenije z nazivom doktorice dentalne medicine

Mit, da lepota in pamet ne gresta skupaj, podira tudi novopečena Miss Universe Slovenije Hana Klaut. Poleg lente in krone jo namreč krasi tudi naziv doktorice dentalne medicine. Čeprav bela halja in modna pista na prvi pogled morda nista najbolj združljivi, simpatična Primorka pravi, da se njeni ljubezni odlično dopolnjujeta. Obiskali smo jo v ambulanti, kjer nam je med drugim zaupala, kako skrbi za svoje zobe in ali je njen bleščeč nasmeh morda tudi posledica kakšnega estetskega posega.

Ko se Hana Klaut ne sprehaja po modnih brveh, ko odloži lento in krono, poprime za zobozdravstvene inštrumente. Uspeh na lepotnem tekmovanju jo sicer zasleduje tudi v ordinaciji, a Primorka pravi, da so odzivi po zmagi pozitivni. "Je bilo kar zanimivo, ko je prišla prva pacientka, In smo se že slikali," se nasmehne Klautova. Denatalna medicina sicer ni bila njena prva, temveč druga izbira. "Ko je bil bratec majhen, je bil zelo bolan in zaradi tega smo veliko časa preživeli tudi v bolnišnicah. In ko sem takrat gledala zdravnike, kako pomagajo ... pač, res naredijo razliko. Zato sem želela najprej vpisati splošno medicino, ampak mi je takrat zmanjkala manj kot ena točka za vpis," je povedala.

Hana Klaut FOTO: POP TV icon-expand

A kmalu jo je navdušilo tudi zobozdravstvo, saj je spoznala, za kako široko področje gre in koliko znanja je potrebnega za kakovostno, celostno oskrbo pacientov. "Na fakulteti sem ugotovila, da je tudi to zelo zanimivo, da tudi mi pomagamo ljudem. Ne gre se le za estetiko, temveč tudi za to, da človeka rešiš bolečine. Estetika je potem samo še bonus." Je pa prav ljubezen, čut za estetiko tisto, kar po njenem povezuje tako dentalno medicino kot modo. Ena skupnih točk je zagotovo zdrav in lep nasmeh, doda. "To je tisto, ki da potem neko samozavest. Meni to največ pomeni, ko reče nekdo, da se prav raje smeje zdej. A ni to fino?"