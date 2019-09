Novopečeni slovenski milijonar dobitka še ni prevzel

Še vedno ostaja neznanka, ali gre za domačina oziroma ali bo 15 odstotkov vrednosti od dobitka kapnilo v proračun tamkajšnje občine. Časa ima sicer še precej, denar ga namreč čaka 68 dni od objave poročila o žrebanju oziroma do 14. novembra."Veliko dobitnikov se oglasi pri nas relativno hitro, imamo pa tudi dobitnike, ki so počakali skoraj do zadnjega dne – tudi eden izmed eurojackpot milijonarjev," je povedala Mateja Slamnik Kos iz Loterije Slovenija.

"Najbolj pogosta napaka je to, da hitijo. Najboljši nasvet, ki ga lahko dam, je, da vdihnejo in vzamejo mogoče odstotek denarja od dobitka, da si izdelajo dober načrt. Na kakšen način bo denar delal za njih, da njim več ne bo treba za denar," pa novopečenemu milijonarju svetuje Mitja Vezovišek , upravljalec osebnega premoženja.

Loterija Slovenije pa dobitnikom ne nudi finančnega svetovanja, kot je to denimo praksa ponekod v tujini. Dobiti takšno vsoto denarja čez noč namreč lahko predstavlja velik šok. Življenjski standard in stil se naenkrat spremenita, "prijatelji" pa se samo še množijo.

"Lahko se odloči, ali prevzame dobitek na izplačilnem mestu, torej ga vidi samo ena oseba, ki ga osebno identificira in mu nakaže razliko. Lahko se pa predhodno najavi in potem v tem primeru določena oseba uredi vse za njega," je še razkrila Slamnik Kosova.

Najpogostejše napake so namreč, da dobitniki pustijo službe in posežejo po tako imenovanih vročih žemljicah, kot so luksuzne nepremičnine, avtomobili in potovanja. "Statistika je kruta. 95 odstotkov tistih, ki dobijo denar, take velike količine, ga v petih oziroma desetih letih izgubi," pove Vezovišek.

Če se dobitnik zaradi izgubljenega listka ali iz katerega drugega razloga ne javi, pa se znesek vrne nazaj v igro. In če se morebiti sprašujete, kdo neki ne bi prišel po bajne milijone – no, to se je namreč že zgodilo. Leta 2014 je nedotaknjen ostal lotko 6, vreden kar milijon in 300 tisočakov.