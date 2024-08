Vse je pripravljeno za 17. festival Panč, kjer bo nastopil tudi Cene Prevc

Med letošnjimi debitanti na Panču je kar nekaj presenetljivih imen: za Domna Valiča bo prvič, svoj smisel za humor bo ljubljanskemu občinstvu predstavil predsednik uprave NKBM John Denhof, svoj talent pa bo na Panču premierno predstavil tudi nekdanji skakalec Cene Prevc: "Čisto vsak ne more biti komik, lahko pa je skoraj vsak. Jaz mislim, da je deset odstotkov talenta, vse ostalo pa je trdo delo. Če pa, kaj zna, Cene Prevc, je to trdo delo, to je pokazal kot skakalec, kjer je moral garati, da je prišel, do tam, kot je," je dejal Andrej Težak - Tešky, oče festivala Panč.

Tudi pot do komika bo še dolga. "Jaz se trenutno vidim, kot en prišlek, ki je v preteklosti mogoče naredil kakšno medijsko zadevo zanimivo, zame pa je to predvsem en nov izziv, za katerega bomo videli, če ga bom uspešno opravil," je dejal Cene Prevc. V to sploh ne dvomi njegov mentor. "Verjamem, da bo s svojo simpatičnostjo in otroškim obrazom očaral. Mislim, da se ga splača priti pogledat," je dejal dr. Uroš Kuzman. "Ko se z njim pogovarjaš, je zelo duhovit. Jaz mislim, da ima, nastavke dobrega stand up komika," je povedal Aleksander Pozvek.

Kaj pa sploh spada v opis delovnega mesta komika? "Na prvem mestu je zagotovo vztrajnost, ker je to v resnici zelo težek posel, če lahko temu tako rečemo," je dejala Maja Monrue, soorganizatorka festivala Panč. "Moraš imeti norost in željo, da sploh stopiš iz vrste, da nekaj poskusiš narediti," je dodal Uroš Kuzman. "Nekaj se spomniš pa nekaj poveš in to je to. Temu ni tako, ko nekdo zahteva od tebe, da imaš 20 minut materiala. Potrebno se je usesti in to spisati, kar pa je zahtevno," je dodal Aleksander Pozvek.

Še posebej na Panču, kjer bo v nastopajoče vsak večer zrlo po 1000 parov oči. "V petih dneh na Panč pride pet tisoč ljudi, kar pomeni, da imamo pet razprodanih večerov," je dejal Andrej Težak - Tešky. Glavna novost letošnjega festivala bo Petkov večer brez cenzure, posvečen pa bo črnemu humorju, ki je kljub klasični slovenski zadržanosti - po izkušnjah komikov - v Sloveniji vse bolj priljubljen.