Novost linije funkcionalnih vod iz Radenske: FunctionALL Collagen

OGLAS

Ob besedi kolagen je prva asociacija veliko ljudi koža oziroma mladosten videz, vendar pa je kolagen veliko več kot le to. Kolagen je najbolj zastopana beljakovina v človeškem telesu in pomembno vpliva na videz naše kože, trdnost nohtov, kakovost las in prožnost sklepov, prav tako pa je sestavni del žilnega sistema, kosti, dlesni in zob. A proizvodnja te pomembne molekule se med staranjem človeka konstantno zmanjšuje. Že po 25. letu ga telo začne izgubljati – in to kar 1 % na leto. Posledice? Pojav gub, slabša regeneracija mišic, bolj krhki lasje in občutki utrujenosti. Odgovor ponuja FunctionALL Collagen, nova funkcionalna pijača, ki lahko poskrbi, da izpad kolagena nadomestimo in se hkrati prijetno osvežimo. Dodaten učinek zagotovi še cink, ki prispeva k ohranjanju zdrave kože, las in nohtov.

icon-expand

Priročen način za vnos kolagena

Družina funkcionalnih vod FunctionAll iz Radenske ponuja formulo vse v enem, ki združuje premišljeno kombinacijo naravne mineralne vode, rastlinskih izvlečkov, vitaminov, mineralov in drugih funkcionalnih sestavin. To velja tudi za najmlajšo članico družine – FunctionALL Collagen, blago gazirano brezalkoholno pijačo, ki ne vsebuje umetnih sladil in barvil, ima majhno energijsko vrednost in majhno vsebnost sladkorjev. FunctionALL Collagen odlikuje nežen okus pomaranče in pomarančnega cveta, glavna zvezda najnovejše osvežitve pa je kolagen VERISOL, ki z 2.500 mg kolagena v 0,5 l po raziskavah* proizvajalca zadošča za doseganje nekaterih lepotnih učinkov. Dodatno ena plastenka FunctionALL Collagen vsebuje tudi 75 % priporočenega dnevnega vnosa cinka, ki prispeva k ohranjanju zdravih kosti, vida, las, nohtov in kože ter je nujen element za optimalno delovanje organizma. * Več o izvedenih raziskavah s kolagenom Verisol najdete na: https://www.gelita.com/en/products/collagen-peptides/verisol.

Prepričajo s kakovostnimi sestavinami in odličnim okusom

Nova kolagenska različica se pridružuje že uveljavljeni liniji funkcionalnih vod FunctionALL, ki zajema kar šest različnih izdelkov – vsak z drugačno funkcijo in okusom: - FunctionALL Iron Power – z železom, cinkom ter vitaminoma B12 in D. Odlikuje ga okus granatnega jabolka. Železo prispeva k zmanjševanju utrujenosti in izčrpanosti. - FunctionALL Balance – z vitaminoma B1 in B7 ter prehranskimi vlakninami Nutriose. Je vir prehranske vlaknine, ki predstavlja pomemben del uravnotežene prehrane – z izvrstnim okusom grenivke in bergamotke. - FunctionALL Immunity – z vitaminoma D in B12 ter cinkom, ki imajo vlogo pri delovanju imunskega sistema, osveži z okusom limete. - FunctionALL Antistress – z vitamini B3, B9 in B12, ki prispevajo k zmanjševanju utrujenosti in izčrpanosti, z okusom bezga. - FunctionALL Focus – z naravnim kofeinom iz kavnih zrn in vitaminom B3, ki prispeva k normalnemu psihološkemu delovanju in navdušuje z okusom mango – marakuja. - FunctionALL Collagen – s kolagenom VERISOL in cinkom, ki prispeva k ohranjanju zdrave kože, las in nohtov. Pomaranča in pomarančni cvet zagotavljata popolno osvežitev, ki navduši tudi najzahtevnejše!

Ko inovativnost in kakovost potrdijo tudi potrošniki

Linija FunctionALL iz Radenske si je v kratkem času pridobila zaupanje številnih uporabnikov, ki cenijo kakovost, naravne sestavine in pozitiven vpliv na počutje. Linija dosega najvišje rezultate na testiranjih in v raziskavah. Že v nekaj mesecih od lansiranja novosti na trgovske police je FunctionALL prejel najvišja priznanja za kakovost na mednarodnem ocenjevanju sokov, pijač in embaliranih vod na sejmu AGRA. Tudi slovenski potrošniki so v javnomnenjski raziskavi v kategoriji izdelkov funkcionalni napitki inovativni liniji izdelkov podelili najvišje ocene, na podlagi katerih je linija prejela naziv Izbran produkt leta 2024. "Ko smo razvijali linijo FunctionALL, smo želeli ustvariti pijačo, ki odžeja in hkrati pozitivno vpliva na naše počutje. Vključene sestavine podpirajo funkcijo posameznega napitka, ki je brez umetnih sladil in barvil ter pripravljen na osnovi produkta narave, naše naravne mineralne vode. To ni le osvežitev, ampak podpora telesu in umu. Najlepši občutek pa je, ko ti ljudje povedo, da so jih funkcionalne pijače iz Radenske resnično prepričale," pravi Ajda Keuschler, vodja blagovne znamke FunctionALL.

Vse funkcionalne vode FunctionALL so pripravljene na osnovi naravne mineralne vode iz Radenske, rastlinskih izvlečkov, vitaminov, mineralov in drugih funkcionalnih sestavin. So brez umetnih sladil in barvil in imajo majhno energijsko vrednost – polnjene so v 100% reciklirane plastenke (rPET), pridobljene iz zelenih plastenk, zbranih v Sloveniji.

FunctionAll. In vse funkcionira bolje.

Preverite več na: www.functionall.si.

icon-expand