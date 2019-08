Novost na trgu: Podjezični tankoslojni lističi CeBeDot z naravnim CBD

Slovensko inovativno podjetje InnoBEM je na podlagi lastnega znanja in izkušenj razvilo novo in uporabniku prijazno obliko prehranskega dopolnila CeBeDot. Temelji na na-ravni pasti iz industrijske konoplje, ki vsebuje visok delež CBD (kanabidiola) ter širok spekter na-ravnih substanc. Listič položimo pod jezik, kjer se raztopi in naravne učinkovine hitro in neposre-dno preidejo v krvni obtok. Razvoj in proizvodnja izdelka sta slovenska.

Podjezični tankoslojni lističi CeBeDot Kaj je CBD? CBD je substanca iz družine kanabinoidov, ki se nahajajo v konoplji in v zadnjih letih doživlja izjemen razcvet uporabe tako v Evropi kot Združenih državah. Po mnenju Svetovne zdravstvene organizacije (WHO) iz leta 2018 je CBD varna substanca, brez psihotropnih stranskih učinkov. V zadnjem desetletju so raziskovalci izvajali klinične študije, predvsem na področjih anksioznosti, delovanja miselnih funkcij, bolečine in gibalnih disfunkcij. V telesu imamo sicer lastni »endokananabinoidni sistem«, ki skrbi za naravna ravnovesja življenjskih funkcij, kot so apetit, zaznavanje bolečine, razpoloženje, spanje, imunski sistem, rodnost in spominske funkcije. Naravna ravnotežja so zaradi vpliva stresorjev v modernem ritmu življenja večkrat porušena in upravljanje našega življenjskega ravnovesja lahko postane resnični izziv. Podjezični tankoslojni lističi CeBeDot Kronični stres je namreč povezan z resnimi zdravstvenimi stanji, kot so koronarne bolezni, depresija, rak, tesnoba, prebavne težave, glavoboli, visok krvni sladkor, bolečine v želodcu, nespečnost, oslabljen imunski sistem, težave s plodnostjo, nizka spolna želja, hitro dihanje in utrujenost. Zato je obvladovanje stresa postalo bistveni del uravnoteženega življenjskega sloga in dobrega počutja ter notranjega miru. Pri tem nam pomaga ustaljena rutina, sestavljena iz meditacije, joge, spanja in vadbe ter vključevanje v socialne aktivnosti. Zelo pomembna pa so tudi prehrana in prehranska dopolnila, zlasti tista, ki nam jih ponuja narava. Zakaj prav odločitev za razvoj inovativne oblike tankoslojnih lističev? V Evropi lahko uporabniki kupijo prehransko dopolnilo CBD predvsem v oblikah kot so: oljne kapljice, paste in mehke želatinaste kapsule. Podjezični tankoslojni lističi CeBeDot CeBeDot tankoslojni lističi z naravnim in mentolovim okusom. V podjetju InnoBEM pa so uporabniku želeli približati CBD v izdelku, kjer lahko uživa v močnem naravnem okusu, hkrati pa je izdelek enostaven za uporabo ter zaradi podjezične aplikacije CBD prehaja neposredno v krvni obtok. Nova oblika podjezičnih lističev ohranja vse izjemne naravne lastnosti konopljine paste, uporabniku pa prinaša še vrsto prednosti:

• lističi so enostavna in uporabniku prijazna oblika, ki jo lahko diskretno, brez predhodnega odmerjanja, položi pod jezik tako na delovnem mestu, potovanju, v naravi ali seveda tudi doma, • tudi brez hranjenja v hladilniku ohranjajo visoko kakovost, • podjezična oblika je najprimernejša oblika za doseganje hitrega in učinkovitega delovanja CBD ter • s to obliko se je mogoče prilagajati željam in potrebam uporabnikov tako z različnimi jakostmi kot okusi. Pri podjezični aplikaciji se učinkovina dostavi neposredno v sistemski krvni obtok. Tako se izognemo učinku presnove v jetrih ter morebitnemu razpadu v prebavnem traktu, kar izboljša biološko razpoložljivost. Oblika podjezičnih lističev je sicer znana oblika za dostavo nekaterih zdravil, vključno s srčno-žilnimi zdravili, razvoj in proizvodnja tovrstne oblike pa predstavlja zaradi posebnih zahtev vedno znova velik izziv tako za razvoj, kot tudi za proizvodnjo. V podjetju InnoBEM so izdelekCeBeDotzasnovali in ga proizvajajo v Sloveniji na osnovi obsežnih izkušenj v farmacevtiki ter z uporabo moderne tehnologije 3D tiska. Podjezični tankoslojni lističi CeBeDot Kako deluje podjezični listič? Listič enostavno položite pod jezik, kjer se rahlo prilepi na podjezično osnovo, temu se strokovno pravi, da je mukoadheziven. Listič se v nekaj minutah raztopi, v tem času pa CBD-ju omogoči, da preko kapilar preide neposredno v krvni obtok. Izdelek je bil kot prvi CBD tankoslojni podjezični listič v dveh jakostih in okusih že lansiran v državah EU, od avgusta dalje pa je na voljo tudi doma, v Sloveniji.