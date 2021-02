Novost na tržišču - Trendi ženska torba dragega in razkošnega videza v strastnem odtenku

Lepa in praktična torbica je nekaj, kar potrebuje vsaka ženska, ne glede na letni čas. Je odsev ženske, ki jo nosi, in postane njen osebni prostor, v katerem skriva najdragocenejše zaklade ter na tone drobnih stvari, ki jih uporablja vsak dan.

icon-expand Zaka FOTO: PR/Arhiv ponudnika

Torbica je modni dodatek, ki uteleša slog in razkošje vsake ženske ter velja za nov statusni simbol. V modnem morju raznih torbic izstopa novost, ki je zasijala konec prejšnjega leta. To je glamurozna torbica Zaka s klasičnim dizajnom, ki je idealna izbira za vse prave dame. Njen videz je delo nadarjenih modnih oblikovalcev, ki so na sijajen način ustvarili izjemen kos, ki je obnorel celotno modno sceno. Zaka je kombinacija čudovite izdelave in posebej izbranih okolju prijaznih materialov, zato je pridobila status kultnega modnega dodatka in nedvomno bo ta naziv ohranila tudi v prihodnjem letu. Model torbice, ki ga preprosto moraš imeti v svoji zbirki V letih modne zgodovine so oblikovalci ustvarili na tisoče modelov torbic, ki niso izpolnili svoje prvotne vloge. Kljub številnim poskusom se na modni sceni niso obdržale.

To ne velja za torbico Zaka, ki si je v zelo kratkem času in s preprostim dizajnom v klasični obliki pridobila naklonjenost žensk po vsem svetu. Ne deluje napadalno, toda efektni in osvežilni kontrastni detajli v obliki pentlje in cveta, ki jo krasijo, so dovolj zanimivi, da pritegnejo pozornost. Dajejo ji poseben čar in zadostno dozo elegance, zato je nedvomnoizbira številka ena za dame z izvrstnim okusom. Dopolnjujejo jo tudi kratki ročaji in udoben dolg pas za več načinov nošenja. Utelešenje stilske vsestranskosti Neustavljiva torbica Zaka ustreza različnim slogom in okusom. Zlahka se kombinira s skoraj katerim koli kosom oblačila, ki ga že imate v svoji garderobi. Narejena je iz najboljših materialov, se ne obrabi in vam bo služila dolga leta.

Zahvaljujoč svoji kompaktnosti in prostorni notranjosti boste lahko v njo shranili vse, kar potrebujete, od vsakodnevnih potrebščin do knjig in dokumentov. Idealna je za večerne možnosti, ne glede na to, ali se odpravljate na zabavo ali večerjo, saj vsaki kombinaciji daje popoln efekt in majhen pridih luksuza. Lahko jo nosite podnevi ob sproščenih priložnostih, ko ne želite žareti v polnem sijaju, a vseeno želite, da vas opazijo. Drage dame, za vas imamo presenečenje Zaka torbico ne najdete v običajnih trgovinah ali trgovinah z modnimi dodatki. Kupiš jo lahko samo preko spleta na uradni strani trgovine FlamingoShop. A sledi presenečenje ... Trgovina FlamingoShop se je odločila razveseliti prvih 100 bralcev 24ur.com portala in zanje pripravila poseben popust.

