Novost podjetja Manner: Snack Minis v paketu

Vsakdo od nas si zasluži več nagrad in trenutkov sreče doma. Trenutek užitka v udobju lastnega doma je postal še kako pomemben, ne glede na to, ali ste pri opravilih v kuhinji, se učite prek spleta ali izvajajte jogo v dnevni sobi. »Prigrizki kot majhna nagrada«, torej sladki grižljajčki v praktičnem paketu, ki omogoča večkratno zapiranje, so prava izbira. V ta namen podjetje Manner predstavlja nov izdelek, ki izpolnjuje ravno to potrebo: Snack Minis v dveh okusih mlečna-čokolada in mlečna čokolada z lešniki v »paketu«. Hrustljavi in slastni prigrizki za vse družinske člane.

Osrednji del novih napolitank Snack Minis sta kremi med izjemno hrustljavima napolitankama. V variaciji z lešnikom vas poleg mlečne kreme zagotovo prepriča bogata plast 40 % lešnikove kreme z 10 % koščkov lešnikov. Pri čokoladni različici pa za idealen okus poskrbi 36 % kakavova krema z hrustljavimi koščki peciva.

Tako Snack Minis kot vse druge napolitanke in izdelke z vaflji podjetja Manner se izdelujejo v osrčju Dunaja, v domači pražarni. Logotip FAIRTRADE Cocoa na embalaži kupcu sporoča, da Manner uporablja certificirani kakav trajnostne proizvodnje, ki je v celoti skladen s standardom FAIRTRADE.

Podatki o podjetju

Podjetje Josef Manner & Comp. AG je bilo ustanovljeno leta 1890 in je kot strokovnjak za napolitanke, dražeje in penaste izdelke prvo na avstrijskem trgu napolitank in drugo na celotnem avstrijskem trgu sladkarij. V letu 2019 je tradicionalno avstrijsko podjetje doseglo rekordno prodajo v vrednosti 222,1 milijona evrov. Sedež ima na Dunaju, proizvodnja pa poteka izključno v Avstriji. K Mannerjevi družini poleg znanih Mannerjevih napolitank z lešnikovo kremo med drugim spadajo tudi blagovne znamke Casali s priljubljenimi rum kokos kroglicami in čokoladnimi bananami, Napoli s klasičnimi draže keksi, priljubljene Mozartove kroglice Victor Schmidt in Ildefonso. Mannerjevi izdelki se prodajajo po vsem svetu v pribl. 50 državah, lastne prodajne pisarne so dejavne v Nemčiji, na Češkem in v Sloveniji. Manner kot edino avstrijsko podjetje združuje dunajsko tradicijo s sodobnim videzom. Manner preprosto vzljubiš!





Naročnik oglasa je Manner.