Novo cepivo za dojenčke leta 2020, zaščiteni bodo tudi proti hepatitisu B

Novo šestvalentno cepivo za dojenčke bo veljalo za tiste, ki so rojeni od letošnjega oktobra. Z novim cepivom bodo dojenčki prvič cepljeni leta 2020, ko bodo dopolnili tri mesece. Takšno ureditev ima – tudi na pobudo Svetovne zdravstvene organizacije – večina razvitih držav, saj podatki kažejo, da je zaščita bolj učinkovita pri mlajših otrocih. Prav tako bodo otroci z manj pogostimi cepljenji zaščiteni proti več boleznim – davici, tetanusu, oslovskemu kašlju, hemofilusu influence tipa b, otroški paralizi, zdaj pa še proti hepatitisu B.

Otrok bo v prvem letu cepljen z dvema odmerkoma, potem pa pred drugim letom starosti še s t.i. poživitvenem odmerkom. Mojca Matičič z Infekcijske klinike pravi, da so si imunologi za to prizadevali dlje časa, saj se tako pri dojenčkih razvije skoraj 100-odstotna zaščita. "Učinkovitost oziroma imunogenost cepiva je bistveno boljša v zgodnjem obdobju starosti, poleg tega pa je lahko otrok v prvih letih življenja naključno izpostavljen kakšnemu tveganju za okužbo in ni zaščiten," razlaga Matičičeva.