Novost pri NLB: V izbrane pakete odslej vključeno tudi kibernetsko zavarovanje

Od 1. avgusta dalje je strankam paketov NLB Osnovni, NLB Aktivni, NLB Premium in NLB Privatno na voljo tudi kibernetsko zavarovanje Zavarovalnice Triglav, ki pomaga omiliti finančne posledice spletnih prevar in zlorab.

Dodatna zaščita za tri pogoste oblike spletnih prevar Kibernetsko zavarovanje krije primere, s katerimi se uporabniki interneta srečujejo najpogosteje:

- Socialni inženiring

Prevaranti lahko z lažnim SMS-sporočilom, elektronskim sporočilom, telefonskim klicem ali ponarejeno spletno stranjo uporabnika zavedejo, da sam izvede plačilo. V takšnih primerih zavarovanje pomaga omiliti finančno škodo.

- Prevara pri spletnem nakupovanju

Če kupec naroči izdelek ali storitev na lažni spletni strani oziroma prodajni platformi in ostane brez kupljenega blaga ali plačanega denarja, krije zavarovanje nastalo škodo v okviru zavarovalnih pogojev.

- Kraja identitete

Kadar nekdo zlorabi osebne podatke posameznika, lahko nastanejo dodatni stroški pravne pomoči in urejanja posledic zlorabe. Tudi pri teh primerih zavarovanje zagotavlja podporo. Višina zavarovalnega kritja znaša do 1.000 oziroma do 4.000 evrov, odvisno od izbranega paketa.

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