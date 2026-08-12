Naslovnica
Novice
Šport
POP IN
POPKAST
Vreme
Sveže
TV oddaje
Voyo
Magazin
Slovenija Črna kronika Tujina Gospodarstvo Znanost in tehnologija Fokus Inšpektor Svet
Voyo.si
Slovenija
Oglas

Novost pri NLB: V izbrane pakete odslej vključeno tudi kibernetsko zavarovanje

Ljubljana, 12. 08. 2026 10.50 pred eno minuto 1 min branja 0

Avtor:
P.R.
spletna varnost 3

En sam nepremišljen klik. Lažno SMS-sporočilo. Spletna trgovina, ki je videti povsem zaupanja vredna. Spletne prevare postajajo vse bolj prepričljive, njihove finančne posledice pa lahko občutne. Zato so v NLB v izbrane bančne pakete vključili dodatno zaščito za primer najpogostejših spletnih prevar.

Od 1. avgusta dalje je strankam paketov NLB Osnovni, NLB Aktivni, NLB Premium in NLB Privatno na voljo tudi kibernetsko zavarovanje Zavarovalnice Triglav, ki pomaga omiliti finančne posledice spletnih prevar in zlorab.

spletna varnost 3

Dodatna zaščita za tri pogoste oblike spletnih prevar

Kibernetsko zavarovanje krije primere, s katerimi se uporabniki interneta srečujejo najpogosteje:

- Socialni inženiring

Prevaranti lahko z lažnim SMS-sporočilom, elektronskim sporočilom, telefonskim klicem ali ponarejeno spletno stranjo uporabnika zavedejo, da sam izvede plačilo. V takšnih primerih zavarovanje pomaga omiliti finančno škodo.

- Prevara pri spletnem nakupovanju

Če kupec naroči izdelek ali storitev na lažni spletni strani oziroma prodajni platformi in ostane brez kupljenega blaga ali plačanega denarja, krije zavarovanje nastalo škodo v okviru zavarovalnih pogojev.

- Kraja identitete

Kadar nekdo zlorabi osebne podatke posameznika, lahko nastanejo dodatni stroški pravne pomoči in urejanja posledic zlorabe. Tudi pri teh primerih zavarovanje zagotavlja podporo.

Višina zavarovalnega kritja znaša do 1.000 oziroma do 4.000 evrov, odvisno od izbranega paketa.

Kako se lahko zaščitite?

Z nekaj preprostimi navadami lahko pomembno zmanjšamo tveganje spletnih zlorab:

- osebnih podatkov ne delimo z neznanci,

- pred klikom vedno preverimo pošiljatelja in spletni naslov povezave,

- pri spletnih nakupih preverimo verodostojnost ponudnika,

- uporabljamo licenčno programsko opremo,

- aplikacije nameščamo izključno iz uradnih trgovin,

- redno spremljamo promet na računu,

- vključimo potisna obvestila in SMS Alarme.


Naročnik oglasne vsebine je NLB.

nlb novost kibernetsko zavarovanje

Usodna ljubezen, ki jo bo oživil orkester iz Alicanteja

Trdnjava, pripravljena na spopad, ki ga nikoli ni bilo

24ur.com Opozorilo dostavljalcev: vse več spletnih prevar
Cekin.si V tem obdobju je moč pričakovati več lažnih SMS sporočil o dostavi paketov
24ur.com Lažne spletne trgovine, zloraba podobe NIJZ, račun za 'dostavo' paketa
Cekin.si Morate vedeti, če prodajate ali kupujete na spletu
24ur.com Goljufom največ dobička prinesejo kripto investicijske prevare
Zadovoljna.si Tako je nakupovanje prek spleta še bolj varno
24ur.com SMS-sporočila o dostavi paketa? Nikar jim ne nasedajte in ne dajajte podatkov kartic
Priporoča
  • vrtiljak sola 1
  • vrtiljak sola 2
  • vrtiljak sola 3
  • vrtiljak sola 4
  • vrtiljak sola 5
  • vrtiljak sola 6
  • vrtilka sola 7
  • vrtiljak sola 8
  • vrtiljak sola 9
  • vrtiljak sola 10
  • vrtiljak sola 11
bibaleze
Portal
Kako vzgojiti otroka, ki zna reči ne
Rod Stewart dobil novega vnuka: pomen njegovega imena vas bo ganil
Rod Stewart dobil novega vnuka: pomen njegovega imena vas bo ganil
Zakaj nosečnice tako pogosto jokajo?
Zakaj nosečnice tako pogosto jokajo?
Manj kot 10 minut in samo 3 sestavine: mini bananine palačinke
Manj kot 10 minut in samo 3 sestavine: mini bananine palačinke
zadovoljna
Portal
Tako lepa je znana Slovenka, ko pije jutranjo kavo
Dnevni horoskop: Enemu znamenju se v ljubezni obeta nova iskra
Dnevni horoskop: Enemu znamenju se v ljubezni obeta nova iskra
Blond lasje po dopustu: Marko Hriberšek razkriva, kako povrniti sijaj in preprečiti poškodbe
Blond lasje po dopustu: Marko Hriberšek razkriva, kako povrniti sijaj in preprečiti poškodbe
Kopalke, ki oblikujejo pas in skrijejo trebušček – najboljši kroji za močnejše
Kopalke, ki oblikujejo pas in skrijejo trebušček – najboljši kroji za močnejše
vizita
Portal
Starejši od 50 let bi morali uživati ta vitamin: ščiti pred osteoporozo, izboljšuje spomin in podaljšuje življenje
Največja napaka pri izbiri mesa
Največja napaka pri izbiri mesa
Je kokosovo olje res zdrava izbira za vaše srce?
Je kokosovo olje res zdrava izbira za vaše srce?
Zakaj po dopustu ljudje pogosteje zbolijo? Razlog ni samo v spremembi vremena
Zakaj po dopustu ljudje pogosteje zbolijo? Razlog ni samo v spremembi vremena
cekin
Portal
Najdražje napake generacije 40+: ena vas lahko stane mirne starosti
Sanjate o prvem razredu? Takole v resnici izbirajo potnike za nadgradnjo
Sanjate o prvem razredu? Takole v resnici izbirajo potnike za nadgradnjo
Ostajate samo zaradi plače? Morda je čas za veliko karierno odločitev
Ostajate samo zaradi plače? Morda je čas za veliko karierno odločitev
Želela je sina peljati na prve počitnice v tujino, zato je ukrepala
Želela je sina peljati na prve počitnice v tujino, zato je ukrepala
moskisvet
Portal
Zaroka v raju: Kdo je moški, ki je osvojil eno najlepših žensk na svetu?
Legenda Manchester Uniteda ima rešitev za Šeška: predlaga zvezdnika Chelseaja za 65 milijonov
Legenda Manchester Uniteda ima rešitev za Šeška: predlaga zvezdnika Chelseaja za 65 milijonov
Naključno srečanje z nogometašem ji je spremenilo življenje
Naključno srečanje z nogometašem ji je spremenilo življenje
Ti kraji ponujajo lepoto Santorinija in Maldivov brez gneče
Ti kraji ponujajo lepoto Santorinija in Maldivov brez gneče
dominvrt
Portal
Kompostni čaj za rastline: kako ga pripraviti in ali res pomaga vrtu
Vaš pes nenehno prosi za hrano? Štirje možni razlogi
Vaš pes nenehno prosi za hrano? Štirje možni razlogi
Namesto peska milijoni steklenih kamenčkov: neverjetna zgodba plaže, ki jo je ustvarilo smetišče
Namesto peska milijoni steklenih kamenčkov: neverjetna zgodba plaže, ki jo je ustvarilo smetišče
Zakaj je madež pudra tako težko odstraniti?
Zakaj je madež pudra tako težko odstraniti?
okusno
Portal
Ko vam je zaradi vročine slabo in nimate apetita: to jejte, da ne obremenite želodca
Hitro kosilo iz ene ponve, ki ga boste pripravljali znova in znova
Hitro kosilo iz ene ponve, ki ga boste pripravljali znova in znova
Biskvitno pecivo s sadjem, ki vedno uspe - tudi največjim začetnikom
Biskvitno pecivo s sadjem, ki vedno uspe - tudi največjim začetnikom
Zdrav zajtrk za vitkejšo postavo: dodajte eno pest tega sadeža
Zdrav zajtrk za vitkejšo postavo: dodajte eno pest tega sadeža
voyo
Portal
Za Eliso: Primer Claps
Poroka na prvi pogled: Avstralija
Poroka na prvi pogled: Avstralija
Mamin dan
Mamin dan
Sommerdahlovi umori
Sommerdahlovi umori
ISSN 15813711 © 2025
24ur.com, Vse pravice pridržane Verzija: 1897