Novost pri NLB: V izbrane pakete odslej vključeno tudi kibernetsko zavarovanje

Dodatna zaščita za tri pogoste oblike spletnih prevar
Kibernetsko zavarovanje krije primere, s katerimi se uporabniki interneta srečujejo najpogosteje:
- Socialni inženiring
Prevaranti lahko z lažnim SMS-sporočilom, elektronskim sporočilom, telefonskim klicem ali ponarejeno spletno stranjo uporabnika zavedejo, da sam izvede plačilo. V takšnih primerih zavarovanje pomaga omiliti finančno škodo.
- Prevara pri spletnem nakupovanju
Če kupec naroči izdelek ali storitev na lažni spletni strani oziroma prodajni platformi in ostane brez kupljenega blaga ali plačanega denarja, krije zavarovanje nastalo škodo v okviru zavarovalnih pogojev.
- Kraja identitete
Kadar nekdo zlorabi osebne podatke posameznika, lahko nastanejo dodatni stroški pravne pomoči in urejanja posledic zlorabe. Tudi pri teh primerih zavarovanje zagotavlja podporo.
Višina zavarovalnega kritja znaša do 1.000 oziroma do 4.000 evrov, odvisno od izbranega paketa.
Kako se lahko zaščitite?
Z nekaj preprostimi navadami lahko pomembno zmanjšamo tveganje spletnih zlorab:
- osebnih podatkov ne delimo z neznanci,
- pred klikom vedno preverimo pošiljatelja in spletni naslov povezave,
- pri spletnih nakupih preverimo verodostojnost ponudnika,
- uporabljamo licenčno programsko opremo,
- aplikacije nameščamo izključno iz uradnih trgovin,
- redno spremljamo promet na računu,
- vključimo potisna obvestila in SMS Alarme.
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