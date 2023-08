Novost: v aplikaciji Poplave 2023 lahko označite, kdaj bi pomagali

Po besedah Curka aplikacijo z novimi predlogi posodabljajo dnevno. V četrtek so tako zagotovili možnost, da državljani, ki so pripravljeni pomagati, označijo dneve, kdaj bi lahko pomoč nudili. Če bodo na Civilni zaščiti pomoč na označeni dan potrebovali, bodo prijavljeni prejeli sporočilo z delovnim nalogom, ki bo vseboval vse podatke, kdaj in kam naj pridejo pomagat.

V četrtek so po njegovih besedah potrebovali okoli 300 prostovoljcev, ki pa so jih le stežka nabrali, kar se mu zdi razumljivo. Težko je namreč oditi na pomoč, če ljudje za to zvedo en dan prej, je povedal. Tudi zato so v aplikaciji omogočili omenjeno možnost. "Bo pa lažje zapolniti potrebe za soboto, nedeljo in ponedeljek, ko imajo ljudje čas, da se pripravijo," je dodal.

Potrebe po pomoči prostovoljcev po Curkovih osebnih izkušnjah in izkušnjah iz drugih držav ob podobnih nesrečah še ne bodo usahnile kmalu: "Osebno ocenjujem, da bo ta pomoč potrebna več kot pol leta."