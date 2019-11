Novost v prihodnjem letu: za dojenčke tudi zaščita proti hepatitisu B

Velik javnozdravstveni problem

Kot še pojasnujejo na Nijz, je hepatitis B razširjen po vsem svetu in predstavlja velik javnozdravstveni problem. Ocenjujejo, da je na svetu več kot 240 milijonov ljudi kronično okuženih s HBV. Vsako leto zaradi akutnega ter kroničnega hepatitisa B in njegovih posledic umre okoli en milijon ljudi. Ocenjuje se, da 15% do 25% oseb, ki se okužijo v otroštvu, umre zaradi jetrnega raka povzročenega s HBV ali zaradi ciroze.

Hepatitis B je virusna nalezljiva bolezen, ki prizadene jetra. Okužba z HBV se lahko pokaže kot akutni in kronični hepatitis (vnetje jeter), ciroza in rak jeter, kar so vse lahko vzroki za smrt. Velikokrat pa virus ne povzroči akutnega vnetja in okužba dolga leta ali celo do konca življenja poteka brez zdravstvenih težav. Zato se večina okuženih ne zaveda, da so možni prenašalci virusa na druge. Stik in okužbo v tem primeru pokaže le naključna laboratorijska preiskava (npr. pri krvodajalski akciji ali v času nosečnosti)

Oseba, ki ima vsaj 6 mesecev od okužbe v krvi HBV, je kronični nosilec virusa, ki ostane v organizmu več let in desetletij. Približno 5-10% odraslih bolnikov in več kot 80% pred ali med porodom okuženih novorojenčkov ter mlajših otrok postane kroničnih nosilcev HBV.