Novost za bolnike s kronično vnetno črevesno boleznijo

Mateja Saje živi s Crohnovo boleznijo že 40 let. Ko je v mirovanju, je življenje precej običajno, popolnoma drugačno pa je, ko se pojavijo simptomi, pravi: "To so bolečine v trebuhu, pogosti pozivi na blato, nujni in urgentni pozivi na blato tudi ponoči, povišana temperatura, slabokrvnost, utrujenost. Takrat zelo težko opravljamo že vsakodnevne obveznosti in velikokrat se zadržujemo kar v svojem domu."

Zdravi se z biološkimi zdravili, za njo pa je že približno 30 kolonoskopij. Prestati jo je morala denimo po vsaki menjavi terapije. "Kolonoskopije specialisti delajo tudi takrat, ko morajo ugotoviti, kako aktivna je bolezen in kakšen je njen obseg. Pa tudi kadar imamo kakršne koli zožitve."

Po več letih bolezni z obdobnimi kolonoskopijami odkrivajo še morebitne predrakave spremembe. "Mislim, da je vsakič znova težko, ker je že sama priprava in čiščenje dokaj naporno za nas, ki imamo kronično vnetno črevesno bolezen."

Zato so bolniki zelo veseli, da lahko zdravniki po novem uspešnost zdravljenja ocenijo že z ultrazvokom, ko gastroenterologinja opravlja ultrazvok. Bolj kot je vneto črevo, bolj izrazita je črevesna stena. 1,2 mm, kar je še znotraj normalnega. "Kadar sumimo, da je prišlo do zagona bolezni, si lahko zelo dobro pomagamo z ultrazvokom. V nekaj minutah dobimo odgovor, ali je črevesna stena zadebeljena oziroma ali imamo te znake vnetja ali ne. Sploh pri Crohnovi bolezni, ki ima specifične zaplete, kot so stenoze, abscesi in fistule, se z nekaj prakse tudi to da ugotoviti," pojasnjuje gastroenterologinja dr. Tina Kurent Francky.

Ni pa ta preiskava namenjena iskanju polipov, opozarja. "Tisti, ki so povabljeni na kolonoskopijo v sklopu programa Svit, za iskanje polipov, zaradi družinske obremenjenosti z rakom na črevesju, morajo vsekakor na kolonoskopijo, to ni nadomestna preiskava. Torej, to je preiskava specifično za bolnike s KVČB."

Sicer pa ostaja tudi zanje kolonoskopija še naprej zlati standard za postavitev diagnoze in iskanje predrakavih sprememb.