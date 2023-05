Novost za vse ljubiteljice dolgih trepalnic

Končno vam lahko zaupamo skrivnost in predstavimo najboljši možni izdelek za naravno dolge in močne trepalnice, ki ga je v zadnjem mesecu testiralo že ogromno uporabnic.

Še bolj učinkovit in vrhunski izdelek za naravno rast trepalnic Izjemno popularen in hvaljen serum Eyelash smo nadgradili in mu dodali VITAMIN C, ki omogoča še boljše in hitrejše rezultate. Poleg tega pa smo vam želeli omogočiti najugodnejšo možno ceno in lahko sedaj prejmete serum Eyelash v kar 5 ml embalaži. V stari različici smo ga ponujali v 3 ml embalaži, sedaj pa za isto ceno, dobite serum, ki bo zadostoval za kar 2 meseca uporabe, v kolikor ga uporabljate prvič. Če pa serum uporabljate samo za vzdrževanje rezultatov pa ga boste imeli za kar 3 mesece uporabe.

Prenovljen serum Eyelash sedaj vsebuje še izjemen vitamin C - Vitamin C je vodotopen vitamin in močan antioksidant, ki pomaga zaščititi celice pred poškodbami, ki jih povzročajo prosti radikali. - Je nujen za sintezo kolagena, strukturne beljakovine, ki zagotavlja podporo in elastičnost različnim tkivom, vključno s kožo, krvnimi žilami in vezivnim tkivom. - Pomemben je tudi za ohranjanje zdravja oči, saj lahko pomaga preprečiti ali upočasniti napredovanje s starostjo povezanih očesnih bolezni. - Ima pomembno vlogo pri ohranjanju zdravih krvnih žil, ki oskrbujejo tvoje mešičke s potrebnimi hranili za rast. Zakaj smo serumu dodali vitamin C? Serum za rast trepalnic je izjemen izdelek za vse, ki si želite lepih, dolgih in močnih trepalnic. Vitamin C ima številne prednosti za rast in zdrav izgled trepalnic, saj spodbuja tvorbo kolagena, deluje kot antioksidant, povečuje absorpcijo drugih hranil , spodbuja obnovo celic in posledično izboljša teksturo trepalnic.

Zakaj ga obožujemo? Je profesionalna klinično preizkušena terapija za pospešeno rast in čudovit videz vaših trepalnic. Zaradi 100 % naravnih sestavin, je primeren za uporabo tudi na občutljivih očeh in ne povzroča alergijskih reakcij. Serum Eyelash z dodanim vitaminom C pomaga izboljšati dolžino, gostoto in poskrbi za zdrav izgled vaših trepalnic. Že po nekaj tednih uporabe boste lahko opazili razliko, prav tako pa je primeren tudi za tiste, ki uporabljate umetne trepalnice. Kako deluje? Preprečuje njihovo lomljenje in izpadanje, ob enem pa vzpodbudi rast novih dlak – s tem poskrbi za gostejše trepalnice. Zaradi skrbno izbranih sestavin je serum Eyelash primeren tudi za sočasno uporabo z ličili. S 5 ml embalažo seruma si boste zagotovili dodatni prihranek in ob redni uporabi dosegli čudovit volumen svojih naravnih trepalnic.

