Novosti glede bolniških že veljajo: več nadzora, a nejasna pravila

Režim gibanja, več laičnih kontrol in strožje sankcije v primeru kršitev. Nov zakon velja že 14 dni. Mimoidoče smo vprašali, ali se jim zdi to potrebno. "Veste, eni zlorabljajo take stvari," je odgovorila ena od vprašanih. "Mislim, da je pravilno," meni gospod. "Jaz mislim, da to povečevanje kontrole nad ljudmi odraža to, da je v družbi vse manj zaupanja drug drugemu," je dodala druga sogovornica.

"Osnovno pravilo bolniškega staleža je, da smo doma, torej ko nekdo zboli, mora ostati doma, razen če zdravnik oceni, da je določeno gibanje, določen režim dopusten, v nekaterih primerih celo priporočljiv," je pojasnila Ana Vodičar iz Zavoda za zdravstveno zavarovanje.

V zadnjih štirih letih je v Sloveniji skupni odstotek izgubljenih delovnih dni presegel pet odstotkov, kar nas uvršča med države z višjimi stopnjami. Tudi direktor Zdravstvenega doma Kamnik Sašo Rebolj se strinja, da mora biti bolniški stalež nadzorovan, a meni, da je bil zakon sprejet brezglavo: "Nismo dobili nobenih pametnih navodil, na kakšen način naj to storimo. Ni nobenih predpripravljenih režimov staleža in pravzaprav ne vemo, s čim operiramo."

Ker točno določenih režimov bolniške ni, so v kamniškem zdravstvenem domu določili tri možnosti: počitek, ki pacientu določa, da mora biti v času bolniške doma, počitek s kratkimi sprehodi in aktivni stalež.

"Lahko je za pacienta priporočljivo, da je doma in počiva ter dejansko v staležu ne sme zapuščati doma, ker bi to škodovalo njegovemu okrevanju. Ampak ko ti pa nekdo pove, da živi sam in mora iti v trgovino, da je mati samohranilka ali ima otroka v vrtcu ..." je komentiral Rebolj. Točnega odgovora na to, kaj zdravnik stori takrat, nima, in dodaja, da o tem zdravniki težko sami presojajo.

"Zakon je precej generalen in predvideva, da bo zavod v roku treh mesecev sprejel podrobnejša navodila. Recimo eno od teh navodil, ki jih pripravljamo, je seveda to, da bomo ta kraj bivanja nekoliko širše razumeli," je pojasnila Vodičarjeva.

Zdravniki zdaj delodajalce pisno obveščajo le ob njihovem povpraševanju. ZZZS pa bo letos povečal tudi število kontrolorjev, ki so lani do novembra izvedli 5150 kontrol, najpogostejša kršitev pa je bila neupravičena odsotnost od doma. Po novem bo, če bo pacient režim gibanja kršil dvakrat v obdobju petih let, sledil tudi odvzem nadomestila.