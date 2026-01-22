Naslovnica
Slovenija

Novosti glede bolniških že veljajo: več nadzora, a nejasna pravila

Ljubljana, 22. 01. 2026 19.07 pred 49 minutami 2 min branja 12

Avtor:
Ana Vidic Kostevc
Zdravniki

Novosti na področju bolniških staležev že veljajo. Pacienti in delodajalci morajo biti po novem pisno obveščeni o režimu bolniške – npr. ali mora bolnik počivati in ostati doma ali lahko hodi na sprehode, v trgovino. Koliko takšnih režimov pa sploh obstaja? Kako delodajalce zdaj, ko elektronski sistemi še niso povezani, sploh obveščajo in kakšne bodo kazni za morebitne kršitelje?

Režim gibanja, več laičnih kontrol in strožje sankcije v primeru kršitev. Nov zakon velja že 14 dni. Mimoidoče smo vprašali, ali se jim zdi to potrebno. "Veste, eni zlorabljajo take stvari," je odgovorila ena od vprašanih. "Mislim, da je pravilno," meni gospod. "Jaz mislim, da to povečevanje kontrole nad ljudmi odraža to, da je v družbi vse manj zaupanja drug drugemu," je dodala druga sogovornica.

"Osnovno pravilo bolniškega staleža je, da smo doma, torej ko nekdo zboli, mora ostati doma, razen če zdravnik oceni, da je določeno gibanje, določen režim dopusten, v nekaterih primerih celo priporočljiv," je pojasnila Ana Vodičar iz Zavoda za zdravstveno zavarovanje.

V zadnjih štirih letih je v Sloveniji skupni odstotek izgubljenih delovnih dni presegel pet odstotkov, kar nas uvršča med države z višjimi stopnjami. Tudi direktor Zdravstvenega doma Kamnik Sašo Rebolj se strinja, da mora biti bolniški stalež nadzorovan, a meni, da je bil zakon sprejet brezglavo: "Nismo dobili nobenih pametnih navodil, na kakšen način naj to storimo. Ni nobenih predpripravljenih režimov staleža in pravzaprav ne vemo, s čim operiramo."

Ker točno določenih režimov bolniške ni, so v kamniškem zdravstvenem domu določili tri možnosti: počitek, ki pacientu določa, da mora biti v času bolniške doma, počitek s kratkimi sprehodi in aktivni stalež.

"Lahko je za pacienta priporočljivo, da je doma in počiva ter dejansko v staležu ne sme zapuščati doma, ker bi to škodovalo njegovemu okrevanju. Ampak ko ti pa nekdo pove, da živi sam in mora iti v trgovino, da je mati samohranilka ali ima otroka v vrtcu ..." je komentiral Rebolj. Točnega odgovora na to, kaj zdravnik stori takrat, nima, in dodaja, da o tem zdravniki težko sami presojajo.

"Zakon je precej generalen in predvideva, da bo zavod v roku treh mesecev sprejel podrobnejša navodila. Recimo eno od teh navodil, ki jih pripravljamo, je seveda to, da bomo ta kraj bivanja nekoliko širše razumeli," je pojasnila Vodičarjeva.

Zdravniki zdaj delodajalce pisno obveščajo le ob njihovem povpraševanju. ZZZS pa bo letos povečal tudi število kontrolorjev, ki so lani do novembra izvedli 5150 kontrol, najpogostejša kršitev pa je bila neupravičena odsotnost od doma. Po novem bo, če bo pacient režim gibanja kršil dvakrat v obdobju petih let, sledil tudi odvzem nadomestila.

bolniške nadzor nova pravila

KOMENTARJI12

Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.

PRAVILA ZA OBJAVO KOMENTARJEV
NeXadileC
22. 01. 2026 20.36
Kaj, vsi morako hoditi po desni strani hodnikov 30cm od stene, 3,7km/h. Nujni prevoz po sredini, in morajo tukiti, uaaauaaa?
Odgovori
0 0
NeXadileC
22. 01. 2026 20.37
...tuliti...
Odgovori
0 0
natas999
22. 01. 2026 20.34
zblojenci nesposobni a znate en zakon uvest brez veliko pomanjkljivost??
Odgovori
+2
2 0
NeXadileC
22. 01. 2026 20.38
Pol bi hilo vse v redu, a tega nihče, pravzaprav, noče.
Odgovori
0 0
nemski_ovcar
22. 01. 2026 20.31
Kontrolirat lenuhe ki izkorišcajo bolniško. V 35 letih sem imel 1dan bolniške...
Odgovori
-1
1 2
Infiltrator
22. 01. 2026 20.24
Vlada rabi bolniško ,najbolje da gredo vsi tam v Polje...
Odgovori
+5
5 0
kr en 123
22. 01. 2026 20.16
Vlada tudi rabi bolniško... bo manj škode... čeprav glede na to, da se bližajo volitve, vsaj novih davkov ne bo... pridejo po volitvah...
Odgovori
+3
4 1
biggie33
22. 01. 2026 20.16
Ali sem dolžan teli komisiji, ki preverja odpreti vrata? Kaj če nimam zvonca in ne slišim, da trkajo po vratih?
Odgovori
+1
3 2
Con-vid 1984
22. 01. 2026 20.10
To je metanje peska v oči, 95% je dejansko bolnih
Odgovori
+5
6 1
Hellcat
22. 01. 2026 20.04
specialistični pregled....iz MS v LJ je pot tja in nazaj cca 4h, potem pa še pregled...bolniško dobiš samo za 4h?!?!
Odgovori
+6
6 0
Rožle Patriot
22. 01. 2026 20.01
... in kako naj bodo, pri tej lewaški, zamegljeni vlado jasna pravila ... ???
Odgovori
+6
7 1
bibaleze
