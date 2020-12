Novosti na slovenskih cestah po novem letu

Na avtocesti od Šentilja do Kopra prehitevanje tovornih vozil, ki so težja od sedmih ton in pol, od sredine januarja ne bo več dovoljeno. To je le ena od številnih novosti na naših cestah po novem letu. Dobili bomo tudi avtocestno policijo, kazni za prehitro vožnjo bodo drastično nižje, predvidoma marca se bodo spremenila tudi nekatera cestna pravila. Po zgledu nekaterih drugih evropskih držav bo zavijanje v desno pri rdeči luči v nekaterih primerih dovoljeno.

