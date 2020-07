Novosti v cestnem prometu: zavijanje desno ob rdeči luči, višje globe za telefoniranje, pravila za e-skiroje

Bomo že od jeseni lahko na križišču zavili desno, tudi če bo na semaforju svetila rdeča luč? To je ena od novosti iz predloga novega zakona o cestnem prometu, ki so ga pripravili na infrastrukturnem ministrstvu. V njem naj bi končno uredili tudi uporabo vedno bolj priljubljenih električnih skirojev. Po novem jih otroci, mlajši od 14 let, ne bodo smeli voziti. Spremembe se obetajo tudi pri globah. Za telefoniranje med vožnjo naj bi namesto 120 plačali 250 evrov in dobili tri kazenske točke.