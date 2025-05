Ne ali, za vlado je ta trenutek vprašanje le, kakšne sankcije zoper Izrael uvesti

Ne ali, za slovensko vlado je ta trenutek vprašanje le, kakšne sankcije zoper Izrael uvesti. "Slovenija na vsak način podpira, da gremo v zaostritev sankcij zoper Izrael," je jasna zunanja ministrica Tanja Fajon.

Zaradi blokiranja humanitarne pomoči, ki ga je Izrael izvajal več kot dva meseca, je precej bolj kritična - do sedaj Izraelu sicer naklonjena - tudi opozicijska Nova Slovenija. "Morajo v tej fazi predvsem evropske države razmisliti, kako pritisniti na Izrael, da najprej to pomoč omogoči in da se ta tragična vojna konča," je prepričan Matej Tonin.

Evropska unija bo - po tem, ko je predlog podprlo 17 od 27 držav - zdaj pregledala pridružitveni sporazum, ki je temelj političnega sodelovanja in trgovinske izmenjave med EU in Izraelom. 2. člen sporazuma namreč določa, da odnosi med stranema temeljijo na spoštovanju človekovih pravic in demokratičnih vrednot. In če se izkaže, da Izrael ta člen krši: "Potem lahko gremo ali po poti iskanja soglasja za trgovinske sankcije ali pa same zamrznitve sporazuma. To je en velik političen ukrep zoper Izrael, ki ga je Izrael že zdaj v tej fazi revizije zelo močno obsodil. Slovenija je za vse te možnosti enako odprta," pojasnjuje Fajonova.

A težava glede uvedbe trgovinskih sankcij je, pojasjuje zunanja ministrica, da bo v Evropski uniji pri tem: "Treba imeti soglasje vseh držav. In ta trenutek ga jaz ne vidim. Belgija, Irska, tudi Francija, tudi Slovenija že nekaj časa pregledujemo pravne podlage za nacionalne ukrepe. Moram reči, da nobeni državi za zdaj zares še ni uspelo, to je bistveno težje, ko gre za trgovinsko politiko."

Naj ne čaka na ukrepe Evropske unije, pač pa naj pritisk na Izrael stopnjuje Slovenija sama, pa vlado, del katere je, poziva koalicijska Levica: "Prekinitev, lahko temu rečemo tudi začasna prekinitev odnosov z izraelsko državo, z odpoklicom našega veleposlanika domov," je prepričan Matej T. Vatovec.

"V diplomaciji velja odpoklic veleposlanika kot huda kazen za veleposlanika. Če razložim diplomatski jezik, to pomeni, da naš veleposlanik v Izraelu dela slabo. Jaz moram reči, da se s tem absolutno ne strinjam, naš veleposlanik dela tam odlično," odgovarja Fajonova.

Tudi prekinitvi diplomatskih stikov med državama ministrica ni naklonjena, saj da jih: "Potrebujemo, predvsem v delu, ko gre za humanitarno pomoč, ko gre za pomoč, ko želimo kakšno družino pripeljati iz Gaze, in to se dogaja, imamo na mizi take stvari, in takrat moramo z Izraelom dobiti soglasja za evakuacijo iz Gaze. To so tiste krute realnosti, ta dialog z Izraelom mora biti odprt, če želi Slovenija predvsem humanitarno delovati."

Ali se bo Slovenija pridružila tožbi Južne Afrike na Meddržavnem sodišču, kjer Izrael obtožuje genocida v Gazi, pa še ni jasno.