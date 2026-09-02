'Nenavadno ravnanje voznika, ki se premika proti sredini, potem pa zavira'

Posnetka nesreče, ki ga je predsednica republike, tako kot javnost, včeraj videla prvič, niso prejeli prej, četudi so policijo zanj zaprosili. Šef policije Danijel Lorbek je po nesreči naročil strokovni nadzor Policijske uprave Koper, ki je zdaj končan. Ugotovili so manjše nepravilnosti pri obveščanju strokovnih organov in nudenju pomoči na kraju nesreče, sprejeli bodo tudi ustrezne ukrepe, ugotovitve pa ne bodo vplivale na sam kazenski postopek. Medtem pa preiskava same nesreče še ni zaključena, še več, stekla niso niti zaslišanja vpletenih. Ker so bili v njej udeleženi varnostniki policisti, preiskavo vodi Specializirano državno tožilstvo, ne pa policija. Tudi politika se s preiskavo ne ukvarja. "Naj ugotovijo krivdo, ne ugotovijo krivca. Jaz mislim, da se s temi zadevami kot predsednik državnega zbora res ne morem ukvarjati," je dejal predsednik Državnega zbora Zoran Stevanović. Je pa prvak Svobode Robert Golob premierja Janšo obtožil, da se o nesreči ne želi pogovarjati na seji Sveta za nacionalno varnost, k čemur ga je pozval že pred tedni.

Prometna nesreča Nataše Pirc Musar FOTO: 24UR ZVEČER

Golob je namreč prepričan, kot je dejal, "da je v interesu vladajoče koalicije, da nikoli ne bo prišlo do razkritja pravih dejstev, samo zato, da bodo lahko iz tega še naprej ustvarjali laži in neresnice". Golob je poziv Janši poslal kmalu po obtožbah o ruskem vmešavanju v slovensko politiko, ki so izbruhnile po nesreči. Prepričan je, da bi tam razkrili tudi vpliv Izraela na našo državo, zato se premier seji izogiba. Janša se na te očitke ni odzval. Pirc Musarjevi in Viktoriji Krivolucki sta bili globi medtem že poslani, predsednica pa je takoj po nesreči zatrdila, da jo bo poravnala sama. "To je moja največja napaka. Jaz na sedežu v drugi vrsti kombija nisem bila pripeta. In to svojo neodgovornost v celoti prevzemam nase," je dejala. Nesreča je sprožila tudi polemike glede domnevnih povezav Krivolucke z vohunstvom. Notranje ministrstvo dokumentacije o postopku njene naturalizacije iz leta 2016 ne želi posredovati, saj da spada med varovane osebne podatke in zato niso informacije javnega značaja.

Stroka o posnetkih prometne nesreče: kritična situacija

Na posnetku nadzornih kamer je videti, da v predoru Kastalec utripajo luči. Razlog, kot pojasnjuje Dars, je tehnična napaka, luči pa da so utripale, še preden so v predor zapeljala vozila za spremstvo. Osredotočimo se na prehitevalni pas. To civilno vozilo zapelje na vozni pas, avto pred njim pa prižge smerokaz, a se varovani koloni, ki prihaja za njim, ne umakne pravočasno. "Prestavilo se je samo do sredine, tam pa je enostavno premalo prostora, da bi vozila spremstva šla mimo," je v včerajšnji oddaji 24UR Zvečer dejal dr. Peter Vidmar s Fakultete za pomorstvo in promet.