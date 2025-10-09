Svetli način
Slovenija

NPU nadaljuje preiskavo, štirim osumljenim odpravljeno pridržanje

Maribor, 09. 10. 2025 18.05 | Posodobljeno pred 1 uro

PREDVEDEN ČAS BRANJA: 1 min
Avtor
M.V.
Komentarji
8

NPU nadaljuje kriminalistično preiskavo suma obremenjevanja ali uničevanja okolja s pregledom zaseženih predmetov in analizami. Osumljenih je pet oseb, ki naj bi povzročile nevarnost nastanka dejanske škode kakovosti zemlje in vode in si tem pridobile 8,7 milijona evrov protipravne premoženjske koristi.

Fotografija iz junija 2024, ki jo je posnela inšpektorica
Fotografija iz junija 2024, ki jo je posnela inšpektorica FOTO: Necenzurirano.si

Včeraj so kriminalisti opravili 13 hišnih preiska na območju PU Novo mesto, Ljubljana, Maribor in Celje. Preiskovalci so zasegli poslovno dokumentacijo, elektronske naprave in podatke ter vzorce zemljine in odpadkov za nadaljnje kemijske analize. Od petih osumljenih so pridržali štiri, še včeraj pa so za vse odpravili pridržanje. 

Štirije osumljeni so osebe iz gospodarske družbe z območja Policijske uprave Novo mesto, ki so organizirano zbirale, predelovale in odstranjevale odpadke tako, da so jih odložili v izkopane jame, del pa jih nezakonito odlagali na propustna tla v nasprotju z okoljskimi predpisi in veljavnim okoljevarstvenim dovoljenjem, kar povzroča nevarnost nastanka dejanske škode kakovosti zemlje in vode. Pri tem jim je pomagala tudi uradna oseba inšpekcijskega organa, ki vrši nadzore nad spoštovanjem okoljske zakonodaje, so pojasnili na GPU. 

Preberi še Kriminalisti tudi pri Kostaku, pet osumljenih naj bi 'nagrabilo' 8,7 milijona evrov

Z njihovim ravnanjem je nastala nevarnost nastanka dejanske škode kakovosti zemlje in vode, hkrati pa so si pridobili najmanj 8,7 milijona evrov protipravne premoženjske koristi.

Za obravnavano kaznivo dejanje je predpisana kazen zapora od enega do dvanajstih let.

Kot smo poročali gre za družbo Kostak iz Krškega. Kriminalisti pa so obiskali tudi NZLOH, kjer pa so nam povedali, da preiskujejo le njihovo pogodbeno stranko.

preiskave npu kostak zemlja voda
KOMENTARJI (8)

Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.

PRAVILA ZA OBJAVO KOMENTARJEV
Darko32
09. 10. 2025 19.11
Ko beremo prispevke vidimo, da ko pa je kriminal med policaji pa se blokira komentiranje, ker se vsi zavedamo, da je to storjeno namerno in smrt je povzročena zavestno. Na tej točki ni korektno, da se ne dovoli komenitranje, saj bi vsi videli, da bodo policaji zagovarjali takšno početje in ljudje pa bodo se zgražali.
ODGOVORI
0 0
Dragica Cegler
09. 10. 2025 18.54
+1
In na koncu en velik nič,samo denar zapravljajo
ODGOVORI
1 0
Dragica Cegler
09. 10. 2025 18.52
V prvem članku 37 letno moški imel 6 otrok.A sem prav razumela,to sem sicer prebrala na fb.Mislim,da si bodo tudi otroci oddahnili in so jim policaji naredili veliko uslugo.
ODGOVORI
0 0
Killing of Hind Rajab
09. 10. 2025 18.51
+1
v bistvu je tole pljunek v morje za sceno v krški občini....lokalna mafija na najvišjem nivoju...močnejša od države. od sđs do sls...
ODGOVORI
1 0
Sixten Malmerfelt
09. 10. 2025 18.41
+4
Prijatelji od Vizjaka, ki tre jayca sodnikom....
ODGOVORI
4 0
Sixten Malmerfelt
09. 10. 2025 18.32
+4
A so v hišnem priporu? slišim, da so sdsovci???
ODGOVORI
5 1
Killing of Hind Rajab
09. 10. 2025 18.50
+1
drži...v kostak je leglo sekte ...
ODGOVORI
1 0
mackon08
09. 10. 2025 18.15
+2
Nič ne bo iz tega na koncu bo kriv šofer tovornjaka.
ODGOVORI
3 1
