NPU nadaljuje preiskavo, štirim osumljenim odpravljeno pridržanje

Včeraj so kriminalisti opravili 13 hišnih preiska na območju PU Novo mesto, Ljubljana, Maribor in Celje. Preiskovalci so zasegli poslovno dokumentacijo, elektronske naprave in podatke ter vzorce zemljine in odpadkov za nadaljnje kemijske analize. Od petih osumljenih so pridržali štiri, še včeraj pa so za vse odpravili pridržanje.

Štirije osumljeni so osebe iz gospodarske družbe z območja Policijske uprave Novo mesto, ki so organizirano zbirale, predelovale in odstranjevale odpadke tako, da so jih odložili v izkopane jame, del pa jih nezakonito odlagali na propustna tla v nasprotju z okoljskimi predpisi in veljavnim okoljevarstvenim dovoljenjem, kar povzroča nevarnost nastanka dejanske škode kakovosti zemlje in vode. Pri tem jim je pomagala tudi uradna oseba inšpekcijskega organa, ki vrši nadzore nad spoštovanjem okoljske zakonodaje, so pojasnili na GPU.