NPU naj bi ovadil bivše vodstvo Telekoma zaradi financiranja Nova24TV

Kriminalisti Nacionalnega preiskovalnega urada (NPU) so po več kot treh letih končali preiskavo poslov, s katerimi naj bi Telekom Slovenije nedovoljeno financiral televizijo Nova24TV. Na Policiji so namreč za portal Necenzurirano potrdili, da je NPU januarja letos specializiranemu državnemu tožilstvu kazensko ovadil osem oseb. To odločitve o tem, ali bo zahtevalo uvedbo sodne preiskave, še ni sprejelo. Zadeva je namreč v fazi sprejemanja državnotožilske odločitve.

Tudi na Policiji drugih podrobnosti niso želeli razkriti. Po informacijah portala Necenzurirano pa naj bi bilo med ovadenimi več nekdanjih vodilnih v Telekomu Slovenije. Kdo vse, uradno ni mogoče preveriti. Že leta 2024, ko je Policija v tej zadevi opravljala hišne preiskave, pa so bili med osumljenimi med drugim nekdanji predsednik uprave Telekoma Tomaž Seljak, nekdanja člana uprave Tomaž Jontes in Matjaž Beričič ter delavska direktorica Špela Fortin.

Policija ovadenim očita zlorabo položaja oziroma pomoč pri tem kaznivem dejanju. Pri tem naj bi Telekomu Slovenije, ki je v večinski lasti države, s preplačevanjem pravic za predvajanje Nova24TV in nekaterih drugih televizijskih postaj povzročili za več kot tri milijone evrov škode.

V Telekomu Slovenije so nam odgovorili, da z navedeno zadevo in njeno vsebino niso seznanjeni, zato medijskih navedb ne morejo komentirati.