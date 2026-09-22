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Slovenija

NPU naj bi ovadil bivše vodstvo Telekoma zaradi financiranja Nova24TV

Ljubljana, 22. 09. 2026 07.56 pred 1 uro 1 min branja 15

Avtor:
STA M.S.
Telekom Slovenije

NPU je specializiranemu državnemu tožilstvu zaradi spornega Telekomovega financiranja Nova24TV kazensko ovadil osem oseb, poroča portal Necenzurirano. Kot navaja, naj bi bilo ovadenih več nekdanjih vodilnih družbe, kdo vse, uradno ni mogoče preveriti. Med osumljenimi so bili sicer tudi nekateri nekdanji člani uprave pod vodstvom Tomaža Seljaka.

Kriminalisti Nacionalnega preiskovalnega urada (NPU) so po več kot treh letih končali preiskavo poslov, s katerimi naj bi Telekom Slovenije nedovoljeno financiral televizijo Nova24TV. Na Policiji so namreč za portal Necenzurirano potrdili, da je NPU januarja letos specializiranemu državnemu tožilstvu kazensko ovadil osem oseb. To odločitve o tem, ali bo zahtevalo uvedbo sodne preiskave, še ni sprejelo. Zadeva je namreč v fazi sprejemanja državnotožilske odločitve.

Tudi na Policiji drugih podrobnosti niso želeli razkriti. Po informacijah portala Necenzurirano pa naj bi bilo med ovadenimi več nekdanjih vodilnih v Telekomu Slovenije. Kdo vse, uradno ni mogoče preveriti. Že leta 2024, ko je Policija v tej zadevi opravljala hišne preiskave, pa so bili med osumljenimi med drugim nekdanji predsednik uprave Telekoma Tomaž Seljak, nekdanja člana uprave Tomaž Jontes in Matjaž Beričič ter delavska direktorica Špela Fortin.

Policija ovadenim očita zlorabo položaja oziroma pomoč pri tem kaznivem dejanju. Pri tem naj bi Telekomu Slovenije, ki je v večinski lasti države, s preplačevanjem pravic za predvajanje Nova24TV in nekaterih drugih televizijskih postaj povzročili za več kot tri milijone evrov škode.

V Telekomu Slovenije so nam odgovorili, da z navedeno zadevo in njeno vsebino niso seznanjeni, zato medijskih navedb ne morejo komentirati.

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KOMENTARJI15

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prfox
22. 09. 2026 09.12
Velika zahvala Novi24 za vse kar so prinesli v slovenski medijski prostor, kjer je velika večina novinarjev prodanih tranzcijski levici
Odgovori
0 0
JazAliTi
22. 09. 2026 09.11
Sem mislil, da bo litijska prej na vrsti. Tri leta so potrebovali. Tri.
Odgovori
0 0
mali.mato
22. 09. 2026 09.04
Treba bo raziskati tudi vse kar se je financiralo iz Gen-I. In tega ni bilo malo. Od medijev, predvolilnih kampanj GS, nevladnikov,....
Odgovori
+1
1 0
prfox
22. 09. 2026 08.55
Po zamenjavi oblasti leta 2020 je namreč Telekom začel plačevati programa Nova24TV, ki ju je nacionalni operater pred tem predvajal brezplačno.
Odgovori
+0
1 1
JazAliTi
22. 09. 2026 08.54
Ma to so tejle fantje ko jim je šef Muženić od iranske milijarde. Ja ja bo bo počasi se premika
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+1
1 0
BBcc
22. 09. 2026 08.58
Ja to so tejle fanti, ki izčrpavajo državno podjetje za SDS trobilo novo TV.
Odgovori
+0
1 1
JazAliTi
22. 09. 2026 09.03
Ja tako tako
Odgovori
0 0
Desniprepad
22. 09. 2026 09.04
Ti pa tvoja miljarda zdaj boš mel miljarde pufa zaradi desnuhov, ki harajo po svetu Primer: Putin, Trump, prej Orban zdaj Janša. Vsi ti hočejo pokorit prebivalce v njegovo odvistnost in intersese seperatističnih skupin in kapitala ki jih drži sami napuh na takšen ali drugačen način. Ko boš moral začeti vse plačevat iz svoje denarnice pa ne davka ampak vse, da boš lahko preživel. Boš pa imel malo drugačno mnenje.
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0 0
JazAliTi
22. 09. 2026 09.07
Ti boš imel tudi ker voziš dizla in ker imaš denarnico in podpiraš rusijo in iran.
Odgovori
0 0
Jon Bacek
22. 09. 2026 08.30
Tudi necenzurirano so financirali, ampak iz GEN-i.
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+1
2 1
Desniprepad
22. 09. 2026 08.54
Ne vem kateri pametni človk sploh gleda to Nov"r"o 24 propaganda TV. Ko gledaš misliš na gledaš kakšen severno korejski program. Za take vsebine bi prepovedal spoznoriranje iz državnih podjetij kjer je tudi moj denar naš denar v igri. Lahko verniki sami plačujejo z svojim denarjem če je v to njihovem interesu in hočejo gledat te propagandne zavajujože vsebine to ni v interesu Slovenije. V interesu slovenije je Javna Radio Televizija kjer ni vpliva kapitala in seperatističnih skupin!
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+1
2 1
JazAliTi
22. 09. 2026 09.04
Jaz gledam, Kdo vam laže!
Odgovori
0 0
Pet u tri krasne
22. 09. 2026 08.26
Hja, zakaj pa RTV nima denarja za plače? Zgleda, da nekje uhaja ven... le kam?
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+2
2 0
BBcc
22. 09. 2026 08.53
V novo TV ja. Janša je že speljal obvod.
Odgovori
+1
2 1
Zmaj39
22. 09. 2026 08.13
" in nekaterih drugih televizijskih postaj " - katerih???
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+3
3 0
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