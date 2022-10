NPU podal kazensko ovadbo zaradi goljufije na škodo EU

Preiskovalci Nacionalnega preiskovalnega urada (NPU) so v predkazenskem postopku ugotovili, da je oseba v imenu in za račun pravnega subjekta pridobila sredstva, čeprav je vedela, da podjetje ne izpolnjuje formalnih zahtevanih pogojev iz javnega razpisa, so sporočili z Generalne policijske uprave.

Na tej lažni podlagi je nato oseba vložila več zahtevkov za izplačilo, na podlagi katerih je iz javnega razpisa pridobila skupno najmanj 80.000 evrov. Od tega je 27.000 evrov izplačala zunanji osebi s strokovnimi znanji. Skušala je pridobiti še 30.000 evrov, ki pa niso bili izplačani, so povzeli na Policiji.

Ker se javni razpis v 50 odstotkih sofinancira iz evropskih sredstev, je po njihovih navedbah s tem oškodovala proračun Evropske unije v znesku najmanj 80.000 evrov. V preostalem delu je oškodovala lastna sredstva pravnega subjekta, ki jih je porabila za plačila zunanjim osebam s strokovnimi znanji. Kazensko ovadbo obravnava Evropsko javno tožilstvo.

Za navedeni kaznivi dejanji (goljufije na škodo EU in zlorabe položaja ali zaupanja pri gospodarski dejavnosti), za kateri je odgovorna tudi pravna oseba, je predpisana kazen zapora od enega do osmih let.