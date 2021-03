NPU pri nakupu parcele v Kolombanu ni ugotovil suma kaznivega dejanja

Kot navaja časnik, gre po njihovih neuradnih, a zanesljivih informacijah za nakup gradbene parcele na Kolombanu, ki jo je ruski državljan razdelil na več manjših delov in te med drugim prodal ministru za notranje zadeve Alešu Hojsu in ženi tedanjega koprskega župana Borisa Popoviča .

Na policiji so za Delo pojasnili, da Nacionalni preiskovalni urad (NPU) v predmetni zadevi ni ugotovil razlogov za sum storitve kaznivega dejanja, katerega storilec se preganja po uradni dolžnosti. O svojih ugotovitvah pa je decembra obvestil specializirano državno tožilstvo.

Spomnimo

Zazidljivo zemljišče v Kolombanu je koprska občina še v času župana Popoviča po ugodni ceni najprej prodala Rusu Maratu Idrisovu, ta pa jo je pozneje preprodal po delih, med drugim ministru Hojsu in Popoviču. Nekdanji koprski župan je zagotovil, da ni posredoval pri Hojsovem nakupu.

Ko je Idrisov od občine kupil parcelo z lepim pogledom na morje, ta še ni imela urejenega dostopa in kanalizacije. Prav infrastrukturna neurejenost območja je bila verjetno tudi razlog, da ob dražbi, razen Rusa, ni bilo interesentov. Občina je pozneje tam zgradila komunalno infrastrukturo, s tem se je vrednost zemljišč močno povišala. Hojs je do zemljišča prišel po izjemno ugodni ceni – 75.910 evrov za 882 kvadratnih metrov.

Ker so vsi kupci parcel do informacij o tem, da se zemljišča prodajajo, prišli po vezah, obstaja sum, da cene ni uravnaval trg, ampak vnaprej premišljene poteze in politična poznanstva.