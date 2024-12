NPU pri poslu Univerze na Primorskem ni zaznal kaznivega dejanja

NPU je nakup 2000 kvadratnih metrov prostorov, v katerih je bil na Ferrarski ulici v Kopru v preteklosti finančni urad, vzel pod drobnogled, potem ko je portal Necenzurirano poročal, da naj bi univerza prostore občutno preplačala. Pokazalo se je namreč, da je prostore kupila od vmesnega lastnika, podjetja Ideal Invest, ki je nepremičnino obnovil in jo prodal za 6,1 milijona evrov, medtem ko je isto podjetje leto prej ter prostore kupilo od družbe Monetic (nekdanjega Hypo Leasinga) za občutno manj, in sicer 2,9 milijona evrov.

Kot je povedala Klavdija Kutnar , pozdravljajo omenjeno ugotovitev, saj po njenih besedah potrjuje, da so bila vsa njihova pojasnila korektna. "Neodvisna preiskava je ovrgla vse sume in dokazala, da posel ni sporen. Najbolj pa smo veseli, da bomo lahko študentom Univerze na Primorskem zagotovili dodatna in prepotrebna ležišča," je dejala.

Da so odstopili od obravnave posla primorske univerze, so na NPU potrdili za časnik Delo.

Kutnarjeva je že oktobra navedbe, da naj bil nakup prostorov preplačan, označila za laži in zavajanje javnosti. Kot je takrat dejala, je vsa dokumentacija o nakupu nekdanjih poslovnih prostorov transparentna, ob tem pa navedla, da ne gre za poslovne prostore, ki jih je dotedanji lastnik kupil od predhodnika, ampak za popolnoma preurejen objekt. Nepremičnina je bila po njenih besedah že v celoti urejena za potrebe študentskih namestitev in ni šlo za nakup praznih prostorov, ki bi jim bilo treba še spremeniti namembnost in jih obnoviti.

Tudi na ministrstvu za visoko šolstvo so takrat pojasnili, da bo univerza omenjeni znesek plačala za povsem prenovljen in opremljen študentski dom, kamor se bodo lahko študenti takoj vselili, primerjava cene za objekt, ki jo je plačal prejšnji lastnik, in objektom, ki ga bo prevzela univerza, pa da je torej nesmiselna.

V novem študentskem domu bo sicer na voljo 119 postelj. Študenti se bodo lahko vanj vselili v začetku drugega semestra tekočega študijskega leta, torej februarja, je danes še povedala Kutnarjeva.