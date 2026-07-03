NPU v zvezi s Snežičevo domnevno vpletenostjo v afero Dars brez ovadbe

Afera Dars je izbruhnila jeseni 2023. POP TV je takrat objavil pričevanje neimenovanega žvižgača, ki je trdil, da je podkupil Snežiča in si tako zagotovil posel z Darsom. Objavljen je bil tudi posnetek, na katerem Snežič prejema 5000 evrov, skupno naj bi od žvižgača prejel za 90.000 evrov podkupnin. Denar naj bi Snežič zbiral tudi za stranko SDS.

Takratni predsednik uprave Darsa Valentin Hajdinjak in Snežič sta tedaj vse očitke zavrnila, prav tako so nepravilnosti zanikali v SDS. Hajdinjak je sicer novembra istega leta odstopil s čela Darsa, pri tem pa zagotovil, da je družbo vodil odgovorno in zakonito.

NPU je aprila 2024, pol leta po medijskem razkritju nepravilnosti, zaradi zlorabe položaja in nedovoljenega dajanja ter sprejemanja daril izvedel hišne preiskave na Darsu, oglasili so se tudi pri Hajdinjaku in Snežiču. Kaznivih dejanj je bilo osumljenih šest oseb. Med drugim Snežič, pa tudi nekdanji direktor za področje vzdrževanja na Darsu Damijan Jaklin , zdaj državni sekretar na ministrstvu za infrastrukturo in energetiko, zoper katerega naj bi bila februarja letos vložena tudi kazenska ovadba.

Na policiji so za STA potrdili, da so na specializirano državno tožilstvo v tej zadevi poslali poročilo skladno z zakonom o kazenskem postopku, o konkretnih ali določljivih fizičnih osebah pa zaradi varovanja osebnih podatkov ne odgovarjajo. Policija sicer skladno z zakonom poročilo pošlje v primeru, če na podlagi zbranih obvestil ni podlage za kazensko ovadbo.

Informacijo je sicer danes sporočil Snežič. "Novi direktor NPU je poslal na tožilstvo poročilo, ki je eno leto čakalo v predalu, da v primeru Dars policija ni zbrala nobenih dokazov, da je Rok Snežič za stranko SDS prejel 90.000 evrov," je za STA dejal Snežič.

Specializirano državno tožilstvo se bo na podlagi poročila policije zdaj odločilo, ali bo zadevo zaključilo ali zahtevalo dodatna pojasnila oziroma nadaljnje postopke.