NPU vendarle podal ovadbe zaradi nabav zaščitne opreme

Kršeni naj bi bili členi, ki določajo, da morajo javna naročila, četudi gre za epidemijo, zagotavljati gospodarno in učinkovito porabo javnih oziroma proračunskih sredstev. Zakon o javnih uslužbencih prav tako zavezuje uradnike, da morajo gospodarno porabljati javna sredstva. Ker naj bi bila v nabavo zaščitne opreme vpletena tudi Počivalškova sodelavka Andreja Potočnik , ki naj bi sodelovala pri dogovorih z dobavitelji, so kriminalisti po naših podatkih ovadili tudi njo za pomoč ministru pri domnevni zlorabi uradnega položaja.

Po naših neuradnih informacijah so ovadeni minister za gospodarski razvoj in tehnologijo Zdravko Počivalšek , ki naj bi po mnenju preiskovalcev NPU kot uradna oseba zlorabil svoj položaj, ko je marca 2020 pri naročanju zaščitne opreme, konkretno ventilatorjev za umetno predihavanje pljuč, domnevno deloval v nasprotju s pravili Zakona o javnem naročanju in tudi Zakona o javnih uslužbencih. Počivalšek je v prvem odzivu na naše poročanje zapisal, da naj se " že preišče, kaj se je dogajalo". "Zame me ne skrbi. To je del politike. Kaj vse se pusti uničiti za ceno Svobode. Dokumenta ne poznam, je pa sicer vse skupaj za lase privlečeno," je dodal.

Če sta bila na dan hišnih preiskav junija 2020 Počivalšek in Potočnikova osumljena kaznivega dejanja oškodovanja javnih sredstev, pa se je po opravljeni kriminalistični preiskavi in pregledu vse zasežene dokumentacije in analizi dokazov to spremenilo. Zdaj sta po naših neuradnih informacijah osumljena zlorabe uradnega položaja oziroma pomoči pri tem dejanju. Sprememba pa je tudi ta, da čeprav prvi mož družbe Geneplanet diagnostika, ki je od države dobila naročilo za nabavo 220 ventilatorjev za osem milijonov evrov brez DDV, v času hišnih preiskav ni imel statusa osumljenca, pa ga po končani preiskavi ima.

Po neuradnih podatkih je Marko Bitenc tretja ovadena oseba, in sicer za pomoč pri zlorabi uradnega položaja. V družbi MD-DX Bitenca, ki je bila pred marcem 2021 imenovana Geneplanet diagnostika, so nedavno za STA zapisali, da so očitki iz domnevne ovadbe Nacionalnega preiskovalnega urada (NPU) v svojem bistvu popolnoma napačni in neutemeljeni.

Vmes se je sicer spremenila višina domnevne protipravne premoženjske koristi. Ta zdaj po naših podatkih znaša 1,7 milijona evrov, šlo naj bi namreč za razliko med prodajno in nabavno ceno za 90 ventilatorjev, saj podjetje ni dobavilo 220 ventilatorjev, ampak 90. Po mnenju kriminalistov NPU naj bi minister Počivalšek s svojim ravnanjem družbi Geneplanet diagnostika (ki se je marca lani preimenovala v MD-DX, d. o. o.) pridobil nezakonito premoženjsko korist v tem znesku.

Minister in Potočnikova naj bi družbi zagotovila tudi boljši položaj in pogoje kot vsem ostalim dobaviteljem, s katerimi je Zavod RS za blagovne rezerve sklepal pogodbe o nabavi zaščitne opreme. Tako glede izplačila celotnega avansa kot tudi glede zahtevane višine bančne garancije.