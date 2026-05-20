NPU vodi predkazenski postopek zaradi težav pri oskrbi z gorivom pred volitvami

"Potrdimo vam lahko le, da NPU vodi predkazenski postopek pod usmerjanjem Specializiranega državnega tožilstva. Več informacij vam ne moremo posredovati zaradi varovanja interesa predkazenskega postopka," so za STA zapisali na Generalni policijski upravi. Informacij glede tega, na katere osebe se postopek nanaša, zaradi varstva osebnih podatkov niso mogli razkriti.

Postopek sicer izhaja iz sklepa, ki ga je vlada, ki zdaj opravlja tekoče posle, sprejela na volilno nedeljo 22. marca. Takrat je med drugim ministrstvu za notranje zadeve "zaradi obstoja morebitnih razlogov za sum storitve kaznivih dejanj s področja gospodarske kriminalitete in ogrožanja varnosti prebivalstva s strani odgovornih oseb v družbi Petrol" naložila, da preveri podajo ustreznega naznanila organom pregona.

Predstavniki odhajajoče vlade so največjemu trgovcu z naftnimi derivati v državi večkrat očitali, da je pred volitvami namerno oviral dostavo goriva na bencinske servise in tako povzročal težave v oskrbi ter nezadovoljstvo potrošnikov. Tudi tržni inšpektorji so ugotovili krepek upad dobav goriv na pregledane bencinske servise v tistih dneh.