Slovenija

NPU vodi predkazenski postopek zaradi težav pri oskrbi z gorivom pred volitvami

Ljubljana, 20. 05. 2026 19.08 pred 1 uro 2 min branja 19

Avtor:
STA Ne.M.
Skladiščenje nafte

Nacionalni preiskovalni urad (NPU) pod usmerjanjem Specializiranega državnega tožilstva vodi predkazenski postopek, povezan s težavami pri oskrbi z naftnimi derivati v dneh pred marčnimi parlamentarnimi volitvami. Postopek izhaja iz sklepa vlade z 22. marca.

"Potrdimo vam lahko le, da NPU vodi predkazenski postopek pod usmerjanjem Specializiranega državnega tožilstva. Več informacij vam ne moremo posredovati zaradi varovanja interesa predkazenskega postopka," so za STA zapisali na Generalni policijski upravi. Informacij glede tega, na katere osebe se postopek nanaša, zaradi varstva osebnih podatkov niso mogli razkriti.

Bencinska črpalka
FOTO: Luka Kotnik

Postopek sicer izhaja iz sklepa, ki ga je vlada, ki zdaj opravlja tekoče posle, sprejela na volilno nedeljo 22. marca. Takrat je med drugim ministrstvu za notranje zadeve "zaradi obstoja morebitnih razlogov za sum storitve kaznivih dejanj s področja gospodarske kriminalitete in ogrožanja varnosti prebivalstva s strani odgovornih oseb v družbi Petrol" naložila, da preveri podajo ustreznega naznanila organom pregona.

Predstavniki odhajajoče vlade so največjemu trgovcu z naftnimi derivati v državi večkrat očitali, da je pred volitvami namerno oviral dostavo goriva na bencinske servise in tako povzročal težave v oskrbi ter nezadovoljstvo potrošnikov. Tudi tržni inšpektorji so ugotovili krepek upad dobav goriv na pregledane bencinske servise v tistih dneh.

V Petrolu so očitke ves čas zavračali in težave pripisali nenadnemu povečanju povpraševanja zaradi napovedi občutnega dviga cen goriv ob podražitvi nafte zaradi vojne na Bližnjem vzhodu. Domače povpraševanje, tako voznikov kot npr. tudi kmetov, je ob meji z Italijo in Avstrijo spremljal še velik skok povpraševanja tujih voznikov. Logistika po navedbah Petrola kljub maksimalnim naporom temu povpraševanju ni uspela slediti.

KOMENTARJI19

Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.

lokson
20. 05. 2026 20.57
Kakšne medijske buče. Pernati zagnal paniko, ob tem znižal cene kar je privabilo tujce, poljska opravila pred vrati, posledično so kmetje zaradi kataklizmičnih medijskih naslovov pričeli delati zaloge, ob tem pa še dali Italijanom kar nekaj milijonov litrov. Država kot večinski lastnik in z moratorijem na sporne odločitve uprave Petrola, je vse to požegnala. Sedaj, bi pa oni s prstom kazali na Petrol. Ovce seveda požro vse članke po nareku. Težavo je ustvaril Golob in to zaradi tega, ker se mu Petrol ni pustil prevzeti in posledično Holob ni mogel nastaviti svoje v vodstveno strukturo. Kako je svet lep, kajne naivneži naivni.
Odgovori
0 0
Bolfenk2
20. 05. 2026 20.19
Potolažite se levičarji. V petek je konec vaših sanj.
Odgovori
+3
5 2
Operacija Juriš
20. 05. 2026 20.26
Malomorgen. Komaj smo začeli.
Odgovori
-1
1 2
Bolfenk2
20. 05. 2026 20.18
Levičarji iščejo krivca zakaj so izgubili volitve. Ni kriv Petrol ampak vaša vlada, ki je 4 leta izžemala delavca in podjetnika.
Odgovori
+1
4 3
a6t352
20. 05. 2026 20.45
Kdo pa je kriv, da Petrol v tistem obdobju ni dostavljal zadostnih količin goriva na bencinske servise?
Odgovori
-1
0 1
patogen
20. 05. 2026 20.12
Je Petrol umaknil tožbo tinine Tetke Nade za izginulih 11 milijončkov na Hrvaškem? Umakne naj, pa bo NPU predkazenski postopek izginil do jutri zjutraj..
Odgovori
+3
3 0
Misika1967
20. 05. 2026 20.11
Na petroli vec nikoli ne tankam,nikoli.
Odgovori
-1
3 4
Operacija Juriš
20. 05. 2026 20.10
Lepo bodoči nevladi črne kocke Se podira hiša iz kart. Neprecenljivo
Odgovori
-3
3 6
Deep1
20. 05. 2026 20.05
Panika pri desnuharjih‼️
Odgovori
+0
6 6
Rothschild1
20. 05. 2026 20.12
PANIKA PRI LEVAKIH. HUDIC SE ZADNIKARAT OTRESEL Z REPOM .... V PETEK BO KONEC :)
Odgovori
+1
4 3
Deep1
20. 05. 2026 20.13
🤣🤣
Odgovori
-1
1 2
noname007
20. 05. 2026 20.04
zzzeeeeeeeehhhhh......
Odgovori
+2
2 0
patogen
20. 05. 2026 19.58
Bo kaj preiskave zakaj je Golob Nemcem poleti na AC nižal ceno bencina, potem ko mu ni uspelo nastaviti svojih nadzornikov v Petrol? Ki bi umaknili tožbo Petrola proti Tinini tetki Nadi Drobne zaradi izginulih 11 milijončkov na Hrvaškem?
Odgovori
+2
5 3
jank
20. 05. 2026 19.55
Še preiskujejo, toda samo do nove vlade in novega notranjega ministra, ki bo vse ustavil, vključno z Janševimi izraelskimi vohuni.
Odgovori
+0
3 3
patogen
20. 05. 2026 20.08
Sloveniji so večja grožnja Soroševi judje, kot pa Izraelci.
Odgovori
+3
5 2
Mambo
20. 05. 2026 19.51
Še vedno nalivate na Petrolu?
Odgovori
-1
2 3
Slavko BabIč
20. 05. 2026 19.49
Kaj je petrol kupil bmw Stevotu???
Odgovori
+4
7 3
hales
20. 05. 2026 19.43
In kaj bo, če odkrijejo zaroto? Nova vlada bo vse izničila, zamenjala nekaj ljudi v vodstvu policije in tožilstva in vse bo OK.
Odgovori
+9
10 1
zibertmi
20. 05. 2026 19.43
saj ni kaj debatirat,je vse jasno.južna je moral vrnit uslugo janši,ki mu je omogočil večinslo last petrola in podeli dve koncesiji za urejanje vodotokov v slovenijio,ki vidimo v kakem stanju so
Odgovori
+4
8 4
