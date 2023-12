NPU ovadil sedmerico, neuradno med njimi tudi Uroš Rotnik

Trije od navedenih so osumljeni zlorabe položaja, ostali štirje pa pomoči pri izvršitvi kaznivih dejanj, ki so jih storili s sklenitvijo dveh preplačanih pogodb in aneksa k pogodbi. Na škodo gospodarske družbe so izvajalcem pridobili protipravno premoženjsko korist v skupnem znesku nekaj čez 30 milijonov evrov.

V istem predkazenskem postopku je NPU zaznal tudi sum kaznivega dejanja pranja denarja. Od 30 milijonov je bilo namreč 21,3 milijona evrov porabljenih na načine, ki predstavljajo zakonske znake kaznivega dejanja pranja denarja, so sporočili z Generalne policijske uprave.

Denar so z različnimi pravnimi posli plasirali v nadaljnjo gospodarsko dejavnost, da bi zakrili nezakoniti izvor in ga na tak način legalizirali. Pri tem so se posluževali tudi v tujini registriranih gospodarskih družb, ki so jih vključili v verigo sklepanja različnih delno ali v celoti fiktivnih pogodb, namenjenih ustvarjanju videza korektnega in zakonitega gospodarskega delovanja.